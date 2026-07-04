À la découverte de Siri AI⎜ORLM-591

À la découverte de Siri AI



Siri AI débarque enfin… et nous l’avons testé dans sa version béta ! Apple tient-elle enfin sa revanche dans l’intelligence artificielle ? Nouvelle app autonome, conversations suivies, mémoire contextuelle, recherche dans les mails, messages, photos, agenda… Que vaut SiriAI ? Quels sont les premiers retours face à ChatGPT ou Gemini ? Devient-il enfin l’assistant personnel que l’on attendait depuis 15 ans ?



Mais derrière cette évolution, une question dérange : quelle part de Siri AI vient réellement de Google Gemini ? Et surtout, pourquoi les utilisateurs français risquent-ils encore d’attendre ?



Débats !