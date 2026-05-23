iPhone Fold, iPhone 18, tout savoir !⎜ORLM-587

iPhone Fold, iPhone 18, tout savoir !



La prochaine génération d’iPhone pourrait marquer un tournant majeur avec l’arrivée du tout premier modèle pliable d’Apple. Baptisé iPhone Ultra, il reprendrait la taille d’un passeport une fois fermé… et celle d’un iPad mini une fois ouvert !



Gadget de luxe ou vraie révolution ? Apple peut-elle convaincre le grand public d’adopter ce nouveau format et sortir les smartphones pliables de leur niche réservée aux fans de tech ? Pourquoi Cupertino aurait-elle attendu aussi longtemps avant de se lancer ? Gros plan également sur les avancées attendues des futurs iPhone 18 et 18 Pro… sans oublier le successeur de l’iPhone Air !



Débats !