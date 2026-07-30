Notre sélection des meilleurs chargeurs en promo pour vos iPhone, iPad et Mac cet été !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes à la recherche d'un chargeur performant pour accompagner votre nouveau MacBook Neo, MacBook Pro M5, MacBook Air M5, mais également pour vos iPhone ou iPad, voici notre sélection des produits que nous avons pu tester et qui profitent actuellement de promotions.
Le plus simple et le plus économique reste d'acheter un chargeur rapide à un port. Pas de surchauffe, pas de division de la puissance, vous êtes sûr que ça marche ! Pour rappel, Apple indique qu'il faut au minimum un chargeur de 20W pour le MacBook Neo (nous avons vérifié et nos modèles de tests acceptent 30W au maximum).
Si vous voulez être certain de charger votre Mac le plus rapidement possible en toute sécurité, le chargeur officiel 140W (il s'agit du modèle d'ancienne génération, amis cela ne change pas grand chose) est actuellement proposé à 89 euros : une valeur sûre !
Si vous optez pour un chargeur avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bien choisir un modèle capable de délivrer pour chaque port la puissance nécessaire. En effet, la puissance indiquée est la puissance maximale qui doit être partagée entre tous les appareils. Par exemple, il faut jusqu'à 140W pour un MacBook Pro 16 pouces et au minimum 20W pour charger un MacBook Neo.
Chargeur rapide iPhone
Chargeur avec un seul port
Le plus simple et le plus économique reste d'acheter un chargeur rapide à un port. Pas de surchauffe, pas de division de la puissance, vous êtes sûr que ça marche ! Pour rappel, Apple indique qu'il faut au minimum un chargeur de 20W pour le MacBook Neo (nous avons vérifié et nos modèles de tests acceptent 30W au maximum).
Si vous voulez être certain de charger votre Mac le plus rapidement possible en toute sécurité, le chargeur officiel 140W (il s'agit du modèle d'ancienne génération, amis cela ne change pas grand chose) est actuellement proposé à 89 euros : une valeur sûre !
Chargeur avec plusieurs ports
Si vous optez pour un chargeur avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bien choisir un modèle capable de délivrer pour chaque port la puissance nécessaire. En effet, la puissance indiquée est la puissance maximale qui doit être partagée entre tous les appareils. Par exemple, il faut jusqu'à 140W pour un MacBook Pro 16 pouces et au minimum 20W pour charger un MacBook Neo.