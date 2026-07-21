Apple prépare une nouvelle formule pour payer son iPhone et son Mac moins cher

Abonnement ou leasing ?

des durées variables

Qu’en penser ?



Cette nouvelle offre remplacerait progressivement l’actuel iPhone Upgrade Program, lancé en 2015. Contrairement à ce dernier, Apple Upgrade n’inclurait pas AppleCare+ dans les mensualités. Les utilisateurs souhaitant bénéficier d’une couverture contre les dommages accidentels ou les réparations devront donc souscrire cette protection séparément. Selon Bloomberg, Apple prévoit d’ailleurs de mettre fin aux nouvelles inscriptions à l’iPhone Upgrade Program dès le lancement de cette nouvelle formule.



Cette stratégie intervient alors que les prix des iPhone, des Mac et des autres appareils Apple ont fortement augmenté ces derniers mois, notamment en raison de la hausse du coût des composants. Toutefois pour le moment cette offre serait limitée aux USA, mais la firme pourrait envisager de l'étendre outre-atlantique et ainsi de sécuriser ses clients et des entrées régulières de cash.



Pour ce nouveau programme,. Les clients devront effectuer une vérification de crédit simplifiée, sans impact sur leur dossier bancaire.Apple Upgrade fonctionnerait comme un. L’utilisateur paie, avec plusieurs possibilités en cours de route : solder son appareil avant la fin de la période, passer à un modèle plus récent ou conserver le produit une fois le contrat terminé.Désormais, il sera. Certaines opérations, notamment un renouvellement anticipé, pourraient toutefois entraîner des frais supplémentaires.Les iPhone et les Apple Watch seraient proposés sur une durée de 24 mois, tandis que les Mac bénéficieraient d’une formule de 36 mois. Les iPad seraient eux aussi compatibles avec Apple Upgrade, même sine précise pas encore la durée prévue.Le rapport indique que l’Apple Watch SE, l’iPad d’entrée de gamme, l’iPhone 16 ainsi que le futur MacBook Neo ne feraient pas partie du programme. L’objectif est clair : rendre les appareils haut de gamme plus accessibles tout en encourageant les utilisateurs à renouveler régulièrement leur matériel.