iPhone pliable en approche : Apple donne un premier indice
Par Laurence - Publié le
Le lancement des iPhone 18 Pro approche à grands pas, et Apple accélère les préparatifs. Selon Bloomberg, la firme vient d’ouvrir un programme interne permettant à certains employés de ses Apple Store américains de participer à l’organisation de la prochaine keynote de septembre. Un indice supplémentaire qui confirme que l’événement est désormais imminent, avec des paris ouverts sur les dates !
Apple a envoyé un mémo interne à ses équipes américaines afin de lancer un
Leur mission ne consistera pas à présenter les nouveaux produits, mais à assurer le bon déroulement de l’événement : gestion des files d’attente, accueil des invités, orientation du public ou encore assistance aux équipes de sécurité. Comme chaque année, les places seront attribuées par tirage au sort.
Dans son message, Apple précise simplement que l’événement aura lieu au cours de la première quinzaine de septembre. Bloomberg estime toutefois qu’une date se détache déjà. En raison du calendrier américain, la toute première semaine et le lundi 7 septembre (le Labor Day) semblent exclus.
La firme aime bien choisir un mercredi pour ouvrir les précommandes le vendredi suivant, et des livraisons la semaine d'après. Aussi, le mercredi 9 septembre apparaît aujourd’hui comme l’hypothèse la plus crédible. Ce choix permettrait à Apple de conserver son organisation habituelle, avec l’arrivée des invités quelques jours avant la présentation.
Cette édition pourrait être l’une des plus importantes de ces dernières années. Outre les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, Apple devrait surtout lever le voile sur son premier smartphone pliable, souvent désigné sous le nom d’iPhone Fold ou iPhone Ultra selon les rumeurs.
L’événement pourrait également être l’occasion de découvrir une nouvelle Apple Watch et plusieurs accessoires (des AirPods ? Une nouvelle Apple TV ? Une surprise domotique ?), même si Cupertino garde naturellement le silence sur le contenu exact de sa conférence.
Ce type de programme interne est devenu une tradition chez Apple. Chaque grand keynote mobilise de nombreux employés des Apple Store afin d’assurer un accueil irréprochable des journalistes, développeurs et partenaires invités à Cupertino.
S’il ne confirme évidemment aucun produit, ce recrutement interne montre que la machine est désormais lancée. À un peu plus d’un mois de la présentation, Apple entre dans la dernière ligne droite avant un keynote qui pourrait marquer un tournant avec l’arrivée de son premier iPhone pliable.
LES EMPLOYÉS DES APPLE STORE APPELÉS EN RENFORT
Apple a envoyé un mémo interne à ses équipes américaines afin de lancer un
Event Support Experience Program. Le fonctionnement est assez simple : des employés des Apple Store pourront être sélectionnés pour rejoindre la Californie et participer à l’organisation du keynote de septembre.
Leur mission ne consistera pas à présenter les nouveaux produits, mais à assurer le bon déroulement de l’événement : gestion des files d’attente, accueil des invités, orientation du public ou encore assistance aux équipes de sécurité. Comme chaque année, les places seront attribuées par tirage au sort.
PAS VRAIMENT DE SURPRISE SUR LES DATES
Dans son message, Apple précise simplement que l’événement aura lieu au cours de la première quinzaine de septembre. Bloomberg estime toutefois qu’une date se détache déjà. En raison du calendrier américain, la toute première semaine et le lundi 7 septembre (le Labor Day) semblent exclus.
La firme aime bien choisir un mercredi pour ouvrir les précommandes le vendredi suivant, et des livraisons la semaine d'après. Aussi, le mercredi 9 septembre apparaît aujourd’hui comme l’hypothèse la plus crédible. Ce choix permettrait à Apple de conserver son organisation habituelle, avec l’arrivée des invités quelques jours avant la présentation.
L’IPHONE FOLD EN VEDETTE ?
Cette édition pourrait être l’une des plus importantes de ces dernières années. Outre les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, Apple devrait surtout lever le voile sur son premier smartphone pliable, souvent désigné sous le nom d’iPhone Fold ou iPhone Ultra selon les rumeurs.
L’événement pourrait également être l’occasion de découvrir une nouvelle Apple Watch et plusieurs accessoires (des AirPods ? Une nouvelle Apple TV ? Une surprise domotique ?), même si Cupertino garde naturellement le silence sur le contenu exact de sa conférence.
Qu’en penser ?
Ce type de programme interne est devenu une tradition chez Apple. Chaque grand keynote mobilise de nombreux employés des Apple Store afin d’assurer un accueil irréprochable des journalistes, développeurs et partenaires invités à Cupertino.
S’il ne confirme évidemment aucun produit, ce recrutement interne montre que la machine est désormais lancée. À un peu plus d’un mois de la présentation, Apple entre dans la dernière ligne droite avant un keynote qui pourrait marquer un tournant avec l’arrivée de son premier iPhone pliable.