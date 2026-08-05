iPhone pliable en approche : Apple donne un premier indice

LES EMPLOYÉS DES APPLE STORE APPELÉS EN RENFORT

Event Support Experience Program

PAS VRAIMENT DE SURPRISE SUR LES DATES

L’IPHONE FOLD EN VEDETTE ?

Qu’en penser ?



Ce type de programme interne est devenu une tradition chez Apple. Chaque grand keynote mobilise de nombreux employés des Apple Store afin d’assurer un accueil irréprochable des journalistes, développeurs et partenaires invités à Cupertino.



S’il ne confirme évidemment aucun produit, ce recrutement interne montre que la machine est désormais lancée. À un peu plus d’un mois de la présentation, Apple entre dans la dernière ligne droite avant un keynote qui pourrait marquer un tournant avec l’arrivée de son premier iPhone pliable.

Apple a envoyé un mémo interne à ses équipes américaines afin de lancer un. Le fonctionnement est assez simple : des employés des Apple Store pourront êtrepour rejoindre la Californie et participer à l’organisation du keynote de septembre.Leur mission ne consistera pas à présenter les nouveaux produits, mais: gestion des files d’attente, accueil des invités, orientation du public ou encore assistance aux équipes de sécurité. Comme chaque année, les places seront attribuées par tirage au sort.Dans son message,. Bloomberg estime toutefois qu’une date se détache déjà. En raison du calendrier américain, la toute première semaine et le lundi 7 septembre (le Labor Day) semblent exclus.La firme aime bien choisir un mercredi pour ouvrir les précommandes le vendredi suivant, et des livraisons la semaine d'après. Aussi,. Ce choix permettrait à Apple de conserver son organisation habituelle, avec l’arrivée des invités quelques jours avant la présentation.Cette édition pourrait être l’une des plus importantes de ces dernières années., souvent désigné sous le nom d’iPhone Fold ou iPhone Ultra selon les rumeurs.L’événement pourrait également être l’occasion de découvrir une nouvelle Apple Watch et plusieurs accessoires (des AirPods ? Une nouvelle Apple TV ? Une surprise domotique ?), même si Cupertino garde naturellement le silence sur le contenu exact de sa conférence.