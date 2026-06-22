Et si l'iPhone pliable ressemblait à cela ?
Par Laurence - Publié le
Et si Apple réservait la plus grosse surprise de l'année pour son modèle le plus haut de gamme ? Le leaker Jon Prosser — entre deux négociations avec Apple— vient de publier sur YouTube des rendus complets du supposé iPhone Ultra, avec un design qui change de cap.
À trois mois de la keynote de septembre, c'est sans doute l'aperçu le plus crédible publié jusqu'ici. D'après ces rendus, l'iPhone Ultra ne se contente pas d'étre une version plus grande ou plus puissante. Apple aurait revu sa copie en profondeur.
Dans la vidéo, John Prosser semble parti des dernières rumeurs du moment, mais aussi des éléments cachés dans le code de la bêta 1 d'iOS 27.
On peut voir que le bloc photo, par exemple, s'étire désormais davantage sur le haut de l'appareil, dans un style qui rappelle certains choix récents chez Google ou Xiaomi. Les capteurs seraient toujours au nombre de deux, mais intégrés dans une nouveau module (noir ou blanc en fonction du modèle), qui semble assez proéminent.
Notons que les angles paraissent encore plus arrondis, et les bordures d'écran plus fines que jamais, la tranche est brillante et n'est pas sans rappeler l'iPhone X (en version droite et non arrondie). On retrouve évidemment la Dynamic Island (avec le nouveau Siri), toujours là, mais les grilles haut-parleur et le port USB-C semblent aussi avoir légèrement évolué.
Côté coloris, Jon Prosser évoque un choix restreint (ce que d'autres leaders ont également avancé) : seulement deux finitions seraient prévues au lancement, noir et blanc. Exactement comme l'iPhone X !
Une décision inhabituelle pour un iPhone haut de gamme, alors qu'Apple a pris l'habitude de multiplier les couleurs ces dernières années. Mais il est possible que d'autres teintes viennent plus tard, comme ce fut le cas pour le titane naturel de l'iPhone 15 Pro.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent l'arrivée d'un premier iPhone pliable dès cet automne. L'appareil disposerait d'un écran externe d'environ 5,5 pouces et d'un grand écran interne proche de 7,8 pouces une fois déplié, soit une surface comparable à celle d'un iPad mini.
Dans ce contexte, l'arrivée massive d'interfaces optimisées pour le mode paysage apparaît difficilement comme une coïncidence. Apple prépare traditionnellement son écosystème logiciel plusieurs mois avant l'arrivée d'un nouveau format matériel. L'objectif est de garantir que les applications natives soient immédiatement adaptées lors du lancement du produit.
Autre nouveauté intéressante : les Activités en direct (Live Activities) prennent désormais en charge le mode paysage au niveau de la Dynamic Island. Là encore, cette évolution pourrait répondre aux besoins d'un appareil doté d'un écran plus large ou d'usages multitâches plus avancés.
Les utilisateurs de longue date se souviennent peut-être qu'Apple avait déjà largement misé sur le mode paysage à l'époque des iPhone Plus. Les iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus et 8 Plus permettaient même de faire pivoter l'écran d'accueil à l'horizontale. Cette fonctionnalité avait disparu avec l'arrivée de l'iPhone X et de son nouveau design bord à bord. Avec iOS 27, Apple semble donc renouer progressivement avec cette philosophie.
Si les rendus de Jon Prosser se confirment, Apple préparerait l’une des évolutions esthétiques les plus importantes de l’iPhone depuis plusieurs années. Le nouveau bloc photo horizontal rompt clairement avec le design introduit avec l’iPhone 11 Pro et pourrait permettre à l’Ultra de se distinguer davantage du reste de la gamme.
Plus que quelques mois à attendre pour savoir si cette refonte s’accompagnera de véritables innovations matérielles ou s’il s’agit avant tout d’un changement de style. Comme souvent avec Apple, l’enjeu ne sera pas seulement de proposer un nouveau design, mais de justifier l’existence d’un modèle Ultra qui pourrait encore creuser l’écart tarifaire avec les autres iPhone.
Quels changements techs attendre ?
À trois mois de la keynote de septembre, c'est sans doute l'aperçu le plus crédible publié jusqu'ici. D'après ces rendus, l'iPhone Ultra ne se contente pas d'étre une version plus grande ou plus puissante. Apple aurait revu sa copie en profondeur.
Dans la vidéo, John Prosser semble parti des dernières rumeurs du moment, mais aussi des éléments cachés dans le code de la bêta 1 d'iOS 27.
On peut voir que le bloc photo, par exemple, s'étire désormais davantage sur le haut de l'appareil, dans un style qui rappelle certains choix récents chez Google ou Xiaomi. Les capteurs seraient toujours au nombre de deux, mais intégrés dans une nouveau module (noir ou blanc en fonction du modèle), qui semble assez proéminent.
Notons que les angles paraissent encore plus arrondis, et les bordures d'écran plus fines que jamais, la tranche est brillante et n'est pas sans rappeler l'iPhone X (en version droite et non arrondie). On retrouve évidemment la Dynamic Island (avec le nouveau Siri), toujours là, mais les grilles haut-parleur et le port USB-C semblent aussi avoir légèrement évolué.
Seulement deux couleurs au programme ?
Côté coloris, Jon Prosser évoque un choix restreint (ce que d'autres leaders ont également avancé) : seulement deux finitions seraient prévues au lancement, noir et blanc. Exactement comme l'iPhone X !
Une décision inhabituelle pour un iPhone haut de gamme, alors qu'Apple a pris l'habitude de multiplier les couleurs ces dernières années. Mais il est possible que d'autres teintes viennent plus tard, comme ce fut le cas pour le titane naturel de l'iPhone 15 Pro.
UNE SÉRIE D'INDICES
Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent l'arrivée d'un premier iPhone pliable dès cet automne. L'appareil disposerait d'un écran externe d'environ 5,5 pouces et d'un grand écran interne proche de 7,8 pouces une fois déplié, soit une surface comparable à celle d'un iPad mini.
Dans ce contexte, l'arrivée massive d'interfaces optimisées pour le mode paysage apparaît difficilement comme une coïncidence. Apple prépare traditionnellement son écosystème logiciel plusieurs mois avant l'arrivée d'un nouveau format matériel. L'objectif est de garantir que les applications natives soient immédiatement adaptées lors du lancement du produit.
Autre nouveauté intéressante : les Activités en direct (Live Activities) prennent désormais en charge le mode paysage au niveau de la Dynamic Island. Là encore, cette évolution pourrait répondre aux besoins d'un appareil doté d'un écran plus large ou d'usages multitâches plus avancés.
Les utilisateurs de longue date se souviennent peut-être qu'Apple avait déjà largement misé sur le mode paysage à l'époque des iPhone Plus. Les iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus et 8 Plus permettaient même de faire pivoter l'écran d'accueil à l'horizontale. Cette fonctionnalité avait disparu avec l'arrivée de l'iPhone X et de son nouveau design bord à bord. Avec iOS 27, Apple semble donc renouer progressivement avec cette philosophie.
Qu’en penser ?
Si les rendus de Jon Prosser se confirment, Apple préparerait l’une des évolutions esthétiques les plus importantes de l’iPhone depuis plusieurs années. Le nouveau bloc photo horizontal rompt clairement avec le design introduit avec l’iPhone 11 Pro et pourrait permettre à l’Ultra de se distinguer davantage du reste de la gamme.
Plus que quelques mois à attendre pour savoir si cette refonte s’accompagnera de véritables innovations matérielles ou s’il s’agit avant tout d’un changement de style. Comme souvent avec Apple, l’enjeu ne sera pas seulement de proposer un nouveau design, mais de justifier l’existence d’un modèle Ultra qui pourrait encore creuser l’écart tarifaire avec les autres iPhone.