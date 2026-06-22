Et si l'iPhone pliable ressemblait à cela ?

Qu’en penser ?



Si les rendus de Jon Prosser se confirment, Apple préparerait l’une des évolutions esthétiques les plus importantes de l’iPhone depuis plusieurs années. Le nouveau bloc photo horizontal rompt clairement avec le design introduit avec l’iPhone 11 Pro et pourrait permettre à l’Ultra de se distinguer davantage du reste de la gamme.



Plus que quelques mois à attendre pour savoir si cette refonte s’accompagnera de véritables innovations matérielles ou s’il s’agit avant tout d’un changement de style. Comme souvent avec Apple, l’enjeu ne sera pas seulement de proposer un nouveau design, mais de justifier l’existence d’un modèle Ultra qui pourrait encore creuser l’écart tarifaire avec les autres iPhone.