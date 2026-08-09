iPhone Fold : seulement 2 couleurs, MagSafe (ou pas) et des coques quasi-indispensables ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Alors que l'événement iPhone de la rentrée s'approche à grands pas -il se murmure que la keynote pourrait avoir lieu autour du 9 septembre pour un lancement le 18- de nouvelles informations ont fuité ce week-end.
Tout d'abord, l'appareil ne devrait être disponible qu'en deux couleurs, le blanc et le bleu foncé. Et oui, Apple n'aime décidément pas les coloris noirs, alors que les plus beaux iPhone... étaient pourtant très foncés. C'est du moins ce que semble penser Sonny Dickson, qui relaie une photo de deux protections des capteurs.
En effet, les accessoiristes ont déjà commencé à produire les coques de protection, car les fichiers CAD sortent des usines assez rapidement. Ces fichiers correspondent aux rendus 3D des appareils, avec les dimensions et les formes finales exactes.
Ces modèles embarquent d'ailleurs une information intéressante : le MagSafe serait bel et bien présent sur les appareils, du moins, pour la recharge sans fil. L'aimant sera peut-être disponible uniquement avec les coques, comme sur l'iPhone 16E. En tout cas, les coques sont bel et bien équipées et pourraient de facto devenir indispensable pour profiter du MagSafe !
Et pour ceux qui voudraient un peu plus de couleurs, Apple commercialiserait un grand nombre de coloris, comme le Orange, le brun, le vert ou encore du noir et du bleu...
Si certains ne cessent de répéter qu'il faut éviter les V1 d'Apple, il est vrai que le nombre de compromis semble assez important pour cette première version : absence de Face ID, seulement 2 capteurs et peut-être le MagSafe sans aimant...
A plus de 2500€, l'appareil pourrait avoir du mal à convaincre, comme je vous en faisais part dans mon récent édito. En arrivant en retard, Apple a intérêt à se montrer intransigeante en matière de qualité de fabrication et de durée de vie de la
Seulement 2 couleurs ?
Tout d'abord, l'appareil ne devrait être disponible qu'en deux couleurs, le blanc et le bleu foncé. Et oui, Apple n'aime décidément pas les coloris noirs, alors que les plus beaux iPhone... étaient pourtant très foncés. C'est du moins ce que semble penser Sonny Dickson, qui relaie une photo de deux protections des capteurs.
En effet, les accessoiristes ont déjà commencé à produire les coques de protection, car les fichiers CAD sortent des usines assez rapidement. Ces fichiers correspondent aux rendus 3D des appareils, avec les dimensions et les formes finales exactes.
MagSafe ou pas MagSafe ?
Ces modèles embarquent d'ailleurs une information intéressante : le MagSafe serait bel et bien présent sur les appareils, du moins, pour la recharge sans fil. L'aimant sera peut-être disponible uniquement avec les coques, comme sur l'iPhone 16E. En tout cas, les coques sont bel et bien équipées et pourraient de facto devenir indispensable pour profiter du MagSafe !
Et pour ceux qui voudraient un peu plus de couleurs, Apple commercialiserait un grand nombre de coloris, comme le Orange, le brun, le vert ou encore du noir et du bleu...
Evidemment, toutes ces informations n'ont pas été confirmées par Apple, ni réellement corroborées. Cela étant, comme le mentionnait Nicolas dans son article sur Apple et le culte du secret, cela fait bien longtemps qu'on connaît tout (ou presque) avant chaque keynote.
Une V1 à éviter ?
Si certains ne cessent de répéter qu'il faut éviter les V1 d'Apple, il est vrai que le nombre de compromis semble assez important pour cette première version : absence de Face ID, seulement 2 capteurs et peut-être le MagSafe sans aimant...
A plus de 2500€, l'appareil pourrait avoir du mal à convaincre, comme je vous en faisais part dans mon récent édito. En arrivant en retard, Apple a intérêt à se montrer intransigeante en matière de qualité de fabrication et de durée de vie de la
pliure.