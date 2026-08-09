iPhone Fold : seulement 2 couleurs, MagSafe (ou pas) et des coques quasi-indispensables ?

Seulement 2 couleurs ?

MagSafe ou pas MagSafe ?

toutes ces informations n'ont pas été confirmées par Apple, ni réellement corroborées. Cela étant, comme le mentionnait Nicolas Evidemment,. Cela étant, comme le mentionnait Nicolas dans son article sur Apple et le culte du secret , cela fait bien longtemps qu'on connaît tout (ou presque) avant chaque keynote.

Une V1 à éviter ?

pliure

Tout d'abord,. Et oui, Apple n'aime décidément pas les coloris noirs, alors que les plus beaux iPhone... étaient pourtant très foncés. C'est du moins ce que semble penser Sonny Dickson, qui relaie une photo de deux protections des capteurs., car les fichiers CAD sortent des usines assez rapidement. Ces fichiers correspondent aux rendus 3D des appareils, avec les dimensions et les formes finales exactes.Ces modèles embarquent d'ailleurs une information intéressante :. L'aimant sera peut-être disponible uniquement avec les coques, comme sur l'iPhone 16E. En tout cas, les coques sont bel et bien équipées et pourraient de facto devenir indispensable pour profiter du MagSafe !Et pour, comme le Orange, le brun, le vert ou encore du noir et du bleu...En arrivant en retard, Apple a intérêt à se montrer intransigeante en matière de qualité de fabrication et de durée de vie de la