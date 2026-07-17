iPhone pliable : Apple accélère déjà la production de ce composant clé
Par Laurence - Publié le
Alors que le premier iPhone pliable est attendu pour septembre, Apple semble intensifier discrètement ses préparatifs. Selon un nouveau rapport en provenance des chaines de production, la firme aurait fortement augmenté ses commandes d’un composant essentiel : les chambres à vapeur, utilisées pour améliorer le refroidissement des smartphones les plus puissants.
Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple aurait
Le leaker estime que cette hausse des commandes est directement liée au futur iPhone Ultra pliable, mais également pour l'iPhone du 20e anniversaire, attendu en 2027. En l'état, cette hypothèse paraît crédible. Les deux appareils devraient embarquer des processeurs particulièrement puissants tout en intégrant des châssis beaucoup plus fins, où la gestion thermique devient un véritable défi.
Un système de refroidissement plus performant permettrait notamment de maintenir les performances plus longtemps lors de tâches exigeantes liées à Apple Intelligence, au jeu vidéo ou à l’enregistrement vidéo.
Ces nouvelles informations confirment également que les ambitions d’Apple continuent de grandir autour de son premier smartphone pliable. En effet, les fournisseurs auraient désormais reçu pour objectif de produire près de 10 millions d’iPhone pliables, contre 7 à 8 millions initialement prévus.
En parallèle, Apple préparerait environ 70 millions d’iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les trois modèles devraient profiter de ce système de refroidissement par chambre à vapeur.
Cette accélération intervient alors que plusieurs sources indiquent qu’Apple aurait enfin résolu les difficultés qui entouraient le développement de son premier smartphone pliable.
Les problèmes liés à la charnière ainsi qu’au rendement de production des écrans auraient été largement maîtrisés, permettant à la firme d’augmenter ses prévisions de fabrication à quelques semaines seulement de la présentation attendue en septembre.
Tous ces signaux laissent penser qu’Apple entre désormais dans la dernière ligne droite avant le lancement de ce qui pourrait constituer l’une de ses plus importantes nouveautés depuis l’iPhone X.
L’augmentation des commandes de chambres à vapeur est un indice supplémentaire de la montée en puissance du projet d’iPhone pliable. Au-delà du simple changement de format, Apple semble vouloir proposer un appareil capable de soutenir durablement les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, sans compromis sur les performances. Si ces informations se confirment, le refroidissement pourrait devenir l’un des éléments clés de cette nouvelle génération d’iPhone, aux côtés de la charnière et du nouvel écran flexible.
Apple mise sur cette technique de refroidissement
Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple aurait
considérablement augmentéses commandes de chambres à vapeur auprès de ses fournisseurs. Cette technologie de refroidissement est désormais utilisée sur les iPhone 17 Pro et permet de mieux dissiper la chaleur produite par les processeurs les plus performants.
Le leaker estime que cette hausse des commandes est directement liée au futur iPhone Ultra pliable, mais également pour l'iPhone du 20e anniversaire, attendu en 2027. En l'état, cette hypothèse paraît crédible. Les deux appareils devraient embarquer des processeurs particulièrement puissants tout en intégrant des châssis beaucoup plus fins, où la gestion thermique devient un véritable défi.
Un système de refroidissement plus performant permettrait notamment de maintenir les performances plus longtemps lors de tâches exigeantes liées à Apple Intelligence, au jeu vidéo ou à l’enregistrement vidéo.
Des objectifs revus à la hausse
Ces nouvelles informations confirment également que les ambitions d’Apple continuent de grandir autour de son premier smartphone pliable. En effet, les fournisseurs auraient désormais reçu pour objectif de produire près de 10 millions d’iPhone pliables, contre 7 à 8 millions initialement prévus.
En parallèle, Apple préparerait environ 70 millions d’iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les trois modèles devraient profiter de ce système de refroidissement par chambre à vapeur.
Apple aurait résolu ce problème !
Cette accélération intervient alors que plusieurs sources indiquent qu’Apple aurait enfin résolu les difficultés qui entouraient le développement de son premier smartphone pliable.
Les problèmes liés à la charnière ainsi qu’au rendement de production des écrans auraient été largement maîtrisés, permettant à la firme d’augmenter ses prévisions de fabrication à quelques semaines seulement de la présentation attendue en septembre.
Tous ces signaux laissent penser qu’Apple entre désormais dans la dernière ligne droite avant le lancement de ce qui pourrait constituer l’une de ses plus importantes nouveautés depuis l’iPhone X.
Qu’en penser ?
L’augmentation des commandes de chambres à vapeur est un indice supplémentaire de la montée en puissance du projet d’iPhone pliable. Au-delà du simple changement de format, Apple semble vouloir proposer un appareil capable de soutenir durablement les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, sans compromis sur les performances. Si ces informations se confirment, le refroidissement pourrait devenir l’un des éléments clés de cette nouvelle génération d’iPhone, aux côtés de la charnière et du nouvel écran flexible.