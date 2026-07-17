iPhone pliable : Apple accélère déjà la production de ce composant clé

Apple mise sur cette technique de refroidissement

considérablement augmenté

Des objectifs revus à la hausse

Apple aurait résolu ce problème !

Qu’en penser ?



L’augmentation des commandes de chambres à vapeur est un indice supplémentaire de la montée en puissance du projet d’iPhone pliable. Au-delà du simple changement de format, Apple semble vouloir proposer un appareil capable de soutenir durablement les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, sans compromis sur les performances. Si ces informations se confirment, le refroidissement pourrait devenir l’un des éléments clés de cette nouvelle génération d’iPhone, aux côtés de la charnière et du nouvel écran flexible.

Selon le leakersur Weibo, Apple auraitses commandes de chambres à vapeur auprès de ses fournisseurs.et permet de mieux dissiper la chaleur produite par les processeurs les plus performants.En l'état, cette hypothèse paraît crédible. Les deux appareils devraient embarquer destout en intégrant des châssis beaucoup plus fins, où la gestion thermique devient un véritable défi.permettrait notamment de maintenir les performances plus longtemps lors de tâches exigeantes liées à Apple Intelligence, au jeu vidéo ou à l’enregistrement vidéo.Ces nouvelles informations confirment également que les ambitions d’Apple continuent de grandir autour de son premier smartphone pliable. En effet, les fournisseurs auraient désormais reçu pour objectif de produire près de 10 millions d’iPhone pliables, contre 7 à 8 millions initialement prévus.En parallèle,. Les trois modèles devraient profiter de ce système de refroidissement par chambre à vapeur.Cette accélération intervient alors que plusieurs sources indiquent qu’Les problèmes liés à laainsi qu’au rendement de production desauraient été largement maîtrisés, permettant à la firme d’augmenter ses prévisions de fabrication à quelques semaines seulement de la présentation attendue en septembre.Tous ces signaux laissent penser qu’Apple entre désormais dans laavant le lancement de ce qui pourrait constituer l’une de ses plus importantes nouveautés depuis l’iPhone X.