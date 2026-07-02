Apple veut vendre 10 millions d’iPhone pliables dès cette année

Des objectifs revus à la hausse

La charnière l'enjeu du smartphone !

Un smartphone de très haut de gamme

Qu’en penser ?



Le fait qu’Apple augmente déjà ses prévisions de production est plutôt bon signe pour ce premier iPhone pliable. La marque semble avoir suffisamment confiance dans le produit pour sécuriser davantage de composants malgré les tensions sur le marché. Il demeure enfin la question du prix : à plus de 2 500 dollars, l’iPhone Ultra s’adresserait avant tout aux passionnés et aux premiers acquéreurs, bien plus qu’au grand public. Si le succès est au rendez-vous, cette première génération pourrait néanmoins ouvrir une nouvelle famille de produits chez Apple.

Toujours selon. Ce volume comprendrait les futurs iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi que le tout premier iPhone pliable. Sur l’ensemble de l’année 2026, Apple viserait une production de plus de 220 millions d’iPhone, malgré un contexte marqué par des tensions persistantes sur l’approvisionnement en mémoire.Contrairement à plusieurs fabricants Android, Apple semble bénéficier de son poids auprès des fournisseurs. Le constructeur aurait ainsi réussi à sécuriser davantage de composants, alors queen raison de la pénurie mondiale de mémoire.Certains partenaires d’Apple auraient même reçu pour consigne de, tandis que certains composants initialement prévus pour l’iPhone 17 seraient réaffectés à la future gamme iPhone 18.L’un des principaux obstacles techniques aurait désormais été levé. Les problèmes rencontrés autour de la charnière du smartphone pliable auraient été résolus, ouvrant la voie à une production plus sereine.En revanche,. La montée en cadence de la production n’interviendrait que plusieurs semaines après la commercialisation.Comme évoqué depuis plusieurs mois,. Il embarquerait un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20, le modem Apple C2 ainsi que Touch ID, Face ID étant absent afin de gagner de la place dans le châssis.Plusieurs sources estiment également qu’il pourrait être commercialisé sous le nom d’iPhone Ultra. Son prix devrait en revanche réserver quelques surprises. IDC estime que le tarif de départ pourrait atteindre, avec certaines configurations de stockage flirtant avec les