Apple veut vendre 10 millions d’iPhone pliables dès cette année
Par Laurence - Publié le
Alors que son lancement n’est attendu qu’en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro, le premier iPhone pliable semble déjà convaincre Apple. Selon Nikkei Asia, la firme aurait revu à la hausse ses prévisions de production et demanderait désormais à ses fournisseurs de préparer près de 10 millions d’exemplaires, contre 7 à 8 millions envisagés il y a encore quelques mois. Ce signal confirme qu’Apple croit fortement au potentiel de ce nouveau modèle.
Toujours selon Nikkei Asia, Apple aurait déjà réservé suffisamment de composants pour produire environ 80 millions d’iPhone au second semestre 2026. Ce volume comprendrait les futurs iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi que le tout premier iPhone pliable. Sur l’ensemble de l’année 2026, Apple viserait une production de plus de 220 millions d’iPhone, malgré un contexte marqué par des tensions persistantes sur l’approvisionnement en mémoire.
Contrairement à plusieurs fabricants Android, Apple semble bénéficier de son poids auprès des fournisseurs. Le constructeur aurait ainsi réussi à sécuriser davantage de composants, alors que Xiaomi, OPPO ou encore vivo auraient été contraints de revoir leurs objectifs de production à la baisse en raison de la pénurie mondiale de mémoire.
Certains partenaires d’Apple auraient même reçu pour consigne de se préparer à produire jusqu’à 85 millions d’iPhone sur la seconde moitié de l’année, tandis que certains composants initialement prévus pour l’iPhone 17 seraient réaffectés à la future gamme iPhone 18.
L’un des principaux obstacles techniques aurait désormais été levé. Les problèmes rencontrés autour de la charnière du smartphone pliable auraient été résolus, ouvrant la voie à une production plus sereine.
En revanche, Cupertino prévoirait un lancement relativement prudent avec des volumes limités dans un premier temps. La montée en cadence de la production n’interviendrait que plusieurs semaines après la commercialisation.
Comme évoqué depuis plusieurs mois, ce premier iPhone pliable adopterait un format de type livre. Il embarquerait un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20, le modem Apple C2 ainsi que Touch ID, Face ID étant absent afin de gagner de la place dans le châssis.
Plusieurs sources estiment également qu’il pourrait être commercialisé sous le nom d’iPhone Ultra. Son prix devrait en revanche réserver quelques surprises. IDC estime que le tarif de départ pourrait atteindre 2 500 dollars, avec certaines configurations de stockage flirtant avec les 3 000 dollars.
Le fait qu’Apple augmente déjà ses prévisions de production est plutôt bon signe pour ce premier iPhone pliable. La marque semble avoir suffisamment confiance dans le produit pour sécuriser davantage de composants malgré les tensions sur le marché. Il demeure enfin la question du prix : à plus de 2 500 dollars, l’iPhone Ultra s’adresserait avant tout aux passionnés et aux premiers acquéreurs, bien plus qu’au grand public. Si le succès est au rendez-vous, cette première génération pourrait néanmoins ouvrir une nouvelle famille de produits chez Apple.
Des objectifs revus à la hausse
Toujours selon Nikkei Asia, Apple aurait déjà réservé suffisamment de composants pour produire environ 80 millions d’iPhone au second semestre 2026. Ce volume comprendrait les futurs iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi que le tout premier iPhone pliable. Sur l’ensemble de l’année 2026, Apple viserait une production de plus de 220 millions d’iPhone, malgré un contexte marqué par des tensions persistantes sur l’approvisionnement en mémoire.
Contrairement à plusieurs fabricants Android, Apple semble bénéficier de son poids auprès des fournisseurs. Le constructeur aurait ainsi réussi à sécuriser davantage de composants, alors que Xiaomi, OPPO ou encore vivo auraient été contraints de revoir leurs objectifs de production à la baisse en raison de la pénurie mondiale de mémoire.
Certains partenaires d’Apple auraient même reçu pour consigne de se préparer à produire jusqu’à 85 millions d’iPhone sur la seconde moitié de l’année, tandis que certains composants initialement prévus pour l’iPhone 17 seraient réaffectés à la future gamme iPhone 18.
La charnière l'enjeu du smartphone !
L’un des principaux obstacles techniques aurait désormais été levé. Les problèmes rencontrés autour de la charnière du smartphone pliable auraient été résolus, ouvrant la voie à une production plus sereine.
En revanche, Cupertino prévoirait un lancement relativement prudent avec des volumes limités dans un premier temps. La montée en cadence de la production n’interviendrait que plusieurs semaines après la commercialisation.
Un smartphone de très haut de gamme
Comme évoqué depuis plusieurs mois, ce premier iPhone pliable adopterait un format de type livre. Il embarquerait un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20, le modem Apple C2 ainsi que Touch ID, Face ID étant absent afin de gagner de la place dans le châssis.
Plusieurs sources estiment également qu’il pourrait être commercialisé sous le nom d’iPhone Ultra. Son prix devrait en revanche réserver quelques surprises. IDC estime que le tarif de départ pourrait atteindre 2 500 dollars, avec certaines configurations de stockage flirtant avec les 3 000 dollars.
Qu’en penser ?
Le fait qu’Apple augmente déjà ses prévisions de production est plutôt bon signe pour ce premier iPhone pliable. La marque semble avoir suffisamment confiance dans le produit pour sécuriser davantage de composants malgré les tensions sur le marché. Il demeure enfin la question du prix : à plus de 2 500 dollars, l’iPhone Ultra s’adresserait avant tout aux passionnés et aux premiers acquéreurs, bien plus qu’au grand public. Si le succès est au rendez-vous, cette première génération pourrait néanmoins ouvrir une nouvelle famille de produits chez Apple.