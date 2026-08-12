Chez Apple, tout le monde a adopté "l'iPhone Ultra"

D’IPHONE FOLD À IPHONE ULTRA

tout le monde l’appelle Ultra en interne

« ULTRA » NE SIGNIFIE PAS ENCORE QUE LE NOM EST OFFICIEL

UN NOM QUI POSITIONNERAIT CLAIREMENT LE PLIABLE

Qu’en penser ?



À ce stade, iPhone Ultra semble de plus en plus crédible, mais il faudra probablement attendre la keynote pour connaître le choix définitif d’Apple. L’appellation aurait en tout cas l’avantage de ne pas résumer le produit à son écran pliable. Avec « Ultra », Apple pourrait surtout chercher à créer un nouveau sommet dans sa gamme, exactement comme elle l’a fait avec l’Apple Watch. Et si l’appareil doit effectivement être vendu beaucoup plus cher qu’un iPhone Pro Max, ce nom serait loin d’être anodin.

Il n’a toutefois jamais été confirmé par Cupertino et servait surtout à identifier facilement ce nouveau format. Depuis quelques mois, on chuchote un autre nom dans les couloirs de la Pomme.Interrogé sur le sujet,. L’information est intéressante puisque le journaliste dispose de nombreuses sources au sein de l’entreprise. Elle vient également renforcer les différentes rumeurs apparues depuis le début de l’année autour de cette appellation.Il faut néanmoins conserver une certaine prudence.. Apple maintient traditionnellement un niveau de confidentialité très élevé autour de ses futurs produits. Tous les salariés ne connaissent pas nécessairement les décisions prises par les équipes marketing, particulièrement lorsqu’ils ne travaillent pas directement sur le projet concerné.Il est donc possible que le termeau sein de l’entreprise sans que cette appellation corresponde encore au nom commercial définitif. À l’inverse, son utilisation apparemment répandue chez Apple constitue désormais un indice supplémentaire en faveur de cette hypothèse.. Le constructeur utilise déjà cette appellation avec l’Apple Watch Ultra pour distinguer un modèle situé au-dessus de la gamme traditionnelle.Appliqué à l’iPhone,que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, plutôt que comme une simple déclinaison équipée d’un écran pliant.Ce positionnement correspondrait assez bien, dont le tarif devrait être nettement supérieur à celui des autres iPhone. Le premier iPhone pliable est attendu dès le mois prochain aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.