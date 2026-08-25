Et si l'iPhone des 20 ans était un iPhone Air "Ultra" ?

L’IPHONE AIR COMME LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL

UN IPHONE EN VERRE, MAIS PAS TRANSPARENT

QU’EN PENSER ?



Ce modèle anniversaire ne devrait pas arriver avant l’automne 2027, vingt ans après la commercialisation du premier iPhone. D’ici là, Apple devrait lancer les iPhone 18 Pro à l’automne 2026, avant de poursuivre le renouvellement de sa gamme avec notamment l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 au printemps suivant. L’iPhone Air pourrait donc être bien davantage qu’une expérimentation autour de la finesse. Apple semble également s’en servir pour mettre au point de nouveaux procédés industriels, susceptibles d’être réutilisés sur son futur modèle anniversaire.

L’iPhone Air pourrait finalement avoir une. D’après Fixed Focus Digital sur, certains équipements utilisés pour sa fabrication auraient étés, destinées au fameux iPhone du vingtième anniversaire.Cette évolution du processus industriel aurait plusieurs avantages. Elle permettrait tout d’abord à Apple den, mais également d’améliorer sensiblement la finesse de l’appareil et sa dissipation thermique. Le leaker avait déjà indiqué précédemment qu’. La qualité de fabrication obtenue serait désormais comparable à celle de la première génération d’iPhone Air.: avec ses 5,6 mm d’épaisseur, son châssis en titane poli et son dos en verre, l’iPhone Air est à ce jour le smartphone le plus fin jamais commercialisé par Apple. Les techniques mises au point pour sa production pourraient donc servir de base à un appareil encore plus ambitieux.Ces nouvelles informations viennent surtout renforcer une rumeur qui circule depuis maintenant plus d’un an. Mark Gurman de Bloomberg avait déjà évoqué la volonté d’Apple de célébrer les vingt ans de son smartphone avecLe verre pourrait ainsi épouser les différents côtés du terminal, donnant. Un design qui marquerait une rupture avec les tranches relativement plates utilisées par Apple depuis plusieurs générations.La disparition des découpes à l’écran suppose également qu’, même si ces nouveaux éléments ne donnent aucune précision supplémentaire sur ce point.