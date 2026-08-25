Et si l'iPhone des 20 ans était un iPhone Air "Ultra" ?
Par Laurence - Publié le
Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone en 2027, Apple préparerait l’une des évolutions esthétiques les plus importantes de son smartphone depuis plusieurs années. Apparemment, la firme aurait choisi de s’appuyer sur les techniques de fabrication développées pour l’iPhone Air, notamment pour produire les éléments en verre incurvé de ce futur modèle anniversaire.
L’iPhone Air pourrait finalement avoir une influence beaucoup plus importante que son simple positionnement dans la gamme. D’après Fixed Focus Digital sur Weibo, certains équipements utilisés pour sa fabrication auraient été modifiés afin de produire des pièces en verre beaucoup plus arrondies, destinées au fameux iPhone du vingtième anniversaire.
Cette évolution du processus industriel aurait plusieurs avantages. Elle permettrait tout d’abord à Apple de réduire les coûts de fabrication, mais également d’améliorer sensiblement la finesse de l’appareil et sa dissipation thermique. Le leaker avait déjà indiqué précédemment qu’un site de la chaîne d’approvisionnement avait achevé des travaux en prévision de la production de cet iPhone 20. La qualité de fabrication obtenue serait désormais comparable à celle de la première génération d’iPhone Air.
Finalement, le choix est assez logique : avec ses 5,6 mm d’épaisseur, son châssis en titane poli et son dos en verre, l’iPhone Air est à ce jour le smartphone le plus fin jamais commercialisé par Apple. Les techniques mises au point pour sa production pourraient donc servir de base à un appareil encore plus ambitieux.
Ces nouvelles informations viennent surtout renforcer une rumeur qui circule depuis maintenant plus d’un an. Mark Gurman de Bloomberg avait déjà évoqué la volonté d’Apple de célébrer les vingt ans de son smartphone avec un iPhone essentiellement constitué de verre, aux formes incurvées et dépourvu de toute découpe visible dans l’écran.
Le verre pourrait ainsi épouser les différents côtés du terminal, donnant l’impression d’un appareil presque entièrement constitué d’une seule surface continue. Un design qui marquerait une rupture avec les tranches relativement plates utilisées par Apple depuis plusieurs générations.
La disparition des découpes à l’écran suppose également qu’Apple soit parvenue à dissimuler sous la dalle plusieurs composants aujourd’hui intégrés à la Dynamic Island, même si ces nouveaux éléments ne donnent aucune précision supplémentaire sur ce point.
Ce modèle anniversaire ne devrait pas arriver avant l’automne 2027, vingt ans après la commercialisation du premier iPhone. D’ici là, Apple devrait lancer les iPhone 18 Pro à l’automne 2026, avant de poursuivre le renouvellement de sa gamme avec notamment l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 au printemps suivant. L’iPhone Air pourrait donc être bien davantage qu’une expérimentation autour de la finesse. Apple semble également s’en servir pour mettre au point de nouveaux procédés industriels, susceptibles d’être réutilisés sur son futur modèle anniversaire.
L’IPHONE AIR COMME LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL
L’iPhone Air pourrait finalement avoir une influence beaucoup plus importante que son simple positionnement dans la gamme. D’après Fixed Focus Digital sur Weibo, certains équipements utilisés pour sa fabrication auraient été modifiés afin de produire des pièces en verre beaucoup plus arrondies, destinées au fameux iPhone du vingtième anniversaire.
Cette évolution du processus industriel aurait plusieurs avantages. Elle permettrait tout d’abord à Apple de réduire les coûts de fabrication, mais également d’améliorer sensiblement la finesse de l’appareil et sa dissipation thermique. Le leaker avait déjà indiqué précédemment qu’un site de la chaîne d’approvisionnement avait achevé des travaux en prévision de la production de cet iPhone 20. La qualité de fabrication obtenue serait désormais comparable à celle de la première génération d’iPhone Air.
Finalement, le choix est assez logique : avec ses 5,6 mm d’épaisseur, son châssis en titane poli et son dos en verre, l’iPhone Air est à ce jour le smartphone le plus fin jamais commercialisé par Apple. Les techniques mises au point pour sa production pourraient donc servir de base à un appareil encore plus ambitieux.
UN IPHONE EN VERRE, MAIS PAS TRANSPARENT
Ces nouvelles informations viennent surtout renforcer une rumeur qui circule depuis maintenant plus d’un an. Mark Gurman de Bloomberg avait déjà évoqué la volonté d’Apple de célébrer les vingt ans de son smartphone avec un iPhone essentiellement constitué de verre, aux formes incurvées et dépourvu de toute découpe visible dans l’écran.
Le verre pourrait ainsi épouser les différents côtés du terminal, donnant l’impression d’un appareil presque entièrement constitué d’une seule surface continue. Un design qui marquerait une rupture avec les tranches relativement plates utilisées par Apple depuis plusieurs générations.
La disparition des découpes à l’écran suppose également qu’Apple soit parvenue à dissimuler sous la dalle plusieurs composants aujourd’hui intégrés à la Dynamic Island, même si ces nouveaux éléments ne donnent aucune précision supplémentaire sur ce point.
QU’EN PENSER ?
Ce modèle anniversaire ne devrait pas arriver avant l’automne 2027, vingt ans après la commercialisation du premier iPhone. D’ici là, Apple devrait lancer les iPhone 18 Pro à l’automne 2026, avant de poursuivre le renouvellement de sa gamme avec notamment l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 au printemps suivant. L’iPhone Air pourrait donc être bien davantage qu’une expérimentation autour de la finesse. Apple semble également s’en servir pour mettre au point de nouveaux procédés industriels, susceptibles d’être réutilisés sur son futur modèle anniversaire.