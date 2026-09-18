iPhone 18 Pro : nos déballages, tests du WiFi 7, chargeurs, et nouvelles couleurs !

Déballage et coloris

WiFi 7 : toujours pas bon, Kevin !

Le chargeur dynamique 40/60W d'Apple

Acheter les iPhone 18 Pro

, j'aurais d'ailleurs adoré qu'Apple conserve le coloris Orange avec cette teinture !Notez que. Pour obtenir un coloris plus clair, comme sur les images d'Apple, il faut vraiment le tenir au soleil.Nous avons également. Ce dernier est largement conseillé pour éviter la surchauffe, tandis que le retour du noir fera des heureux... mais attention, au soleil, cet appareil pourrait devenir une vraie bouilloire !, mais n'exagérons pas non plus, on parle au plus, de 18g supplémentaires. (204/211g (17/18 Pro) et 231/249g (Pro Max))Suivant l'éclairage,, mais offre de jolis reflets en lumière naturelle.avant de vous décider, car les images d'Apple ne sont pas réellement fidèles à la réalité, surtout en lumière intérieure.Nous avons, ce qui limite le débit à 1,6Gbps contre plus de 3,5Gbps sur un téléphone Xiaomi standard :, alors même que le WiFi 8 commence à faire parler de lui ! On parle quand-même d'appareils vendus entre 1500 et plus de 3000€...Enfin, nous avons également reçu-ce que nous testerons très bientôt.Il est. Dommage de n'avoir qu'un seul port USB C par contre !