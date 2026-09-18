iPhone 18 Pro : nos déballages, tests du WiFi 7, chargeurs, et nouvelles couleurs !
Par Didier Pulicani - Publié le
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Après un petit tour à l'Apple Store, nous voilà donc au studio pour déballer les modèles Bordeaux et Bleu Glacier :
La coque est désormais bien plus homogène par rapport au 17 Pro, j'aurais d'ailleurs adoré qu'Apple conserve le coloris Orange avec cette teinture !
Notez que le Bordeaux parait sombre en lumière artificielle. Pour obtenir un coloris plus clair, comme sur les images d'Apple, il faut vraiment le tenir au soleil.
Nous avons également pu apercevoir le Noir et le Blanc (Argenté) en Apple Store. Ce dernier est largement conseillé pour éviter la surchauffe, tandis que le retour du noir fera des heureux... mais attention, au soleil, cet appareil pourrait devenir une vraie bouilloire !
Ces appareils sont légèrement plus lourds, la différence reste légèrement perceptible, mais n'exagérons pas non plus, on parle au plus, de 18g supplémentaires. (204/211g (17/18 Pro) et 231/249g (Pro Max))
Suivant l'éclairage, le Bleu Glacier parait presque gris, tandis que le Bordeaux est réellement très foncé, mais offre de jolis reflets en lumière naturelle.
Je vous encourage vraiment à aller les voir en boutique avant de vous décider, car les images d'Apple ne sont pas réellement fidèles à la réalité, surtout en lumière intérieure.
Nous avons rapidement testé le WiFi 7 et malheureusement, Apple n'a toujours pas modifié sa puce pour prendre en charge le canal des 320 MHz, ce qui limite le débit à 1,6Gbps contre plus de 3,5Gbps sur un téléphone Xiaomi standard :
Combien de temps faudra-t-il attendre pour avoir du vrai WiFi 7 chez Apple, alors même que le WiFi 8 commence à faire parler de lui ! On parle quand-même d'appareils vendus entre 1500 et plus de 3000€...
Enfin, nous avons également reçu le chargeur dynamique de 40/60W d'Apple, le seul (pour l'instant) qui permet de bénéficier de la charge à 50% en 15mn sur les iPhone 18 Pro et Pro Max -ce que nous testerons très bientôt.
Il est vraiment léger et compact, si vous voyagez beaucoup. Dommage de n'avoir qu'un seul port USB C par contre !
N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaires et à nous suivre sur les réseaux, pour consulter nos découvertes sur ces nouveaux iPhone !
Déballage et coloris
Après un petit tour à l'Apple Store, nous voilà donc au studio pour déballer les modèles Bordeaux et Bleu Glacier :
La coque est désormais bien plus homogène par rapport au 17 Pro, j'aurais d'ailleurs adoré qu'Apple conserve le coloris Orange avec cette teinture !
Notez que le Bordeaux parait sombre en lumière artificielle. Pour obtenir un coloris plus clair, comme sur les images d'Apple, il faut vraiment le tenir au soleil.
Nous avons également pu apercevoir le Noir et le Blanc (Argenté) en Apple Store. Ce dernier est largement conseillé pour éviter la surchauffe, tandis que le retour du noir fera des heureux... mais attention, au soleil, cet appareil pourrait devenir une vraie bouilloire !
Ces appareils sont légèrement plus lourds, la différence reste légèrement perceptible, mais n'exagérons pas non plus, on parle au plus, de 18g supplémentaires. (204/211g (17/18 Pro) et 231/249g (Pro Max))
Suivant l'éclairage, le Bleu Glacier parait presque gris, tandis que le Bordeaux est réellement très foncé, mais offre de jolis reflets en lumière naturelle.
Je vous encourage vraiment à aller les voir en boutique avant de vous décider, car les images d'Apple ne sont pas réellement fidèles à la réalité, surtout en lumière intérieure.
WiFi 7 : toujours pas bon, Kevin !
Nous avons rapidement testé le WiFi 7 et malheureusement, Apple n'a toujours pas modifié sa puce pour prendre en charge le canal des 320 MHz, ce qui limite le débit à 1,6Gbps contre plus de 3,5Gbps sur un téléphone Xiaomi standard :
Combien de temps faudra-t-il attendre pour avoir du vrai WiFi 7 chez Apple, alors même que le WiFi 8 commence à faire parler de lui ! On parle quand-même d'appareils vendus entre 1500 et plus de 3000€...
Le chargeur dynamique 40/60W d'Apple
Enfin, nous avons également reçu le chargeur dynamique de 40/60W d'Apple, le seul (pour l'instant) qui permet de bénéficier de la charge à 50% en 15mn sur les iPhone 18 Pro et Pro Max -ce que nous testerons très bientôt.
Il est vraiment léger et compact, si vous voyagez beaucoup. Dommage de n'avoir qu'un seul port USB C par contre !
N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaires et à nous suivre sur les réseaux, pour consulter nos découvertes sur ces nouveaux iPhone !