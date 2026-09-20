Surchauffe, bug de la dictée, éraflures, autonomie : nos premiers problèmes avec l'iPhone 18 Pro

Surchauffe, le retour

Un revêtement plus sensible aux rayures ?

La dictée ne fonctionne pas

Autonomie : à confirmer

• iPhone 18 Pro : 4 056 mAh (contre 3 988 mAh pour l'iPhone 17 Pro)

• iPhone 18 Pro Max : 5 391 mAh (contre 4 823 mAh pour l'iPhone 17 Pro Max)

Comme chaque année,et comportements anormaux, dont voici un petit florilège.Avec le 17 Pro/ProMax c'est même, et même recharger bien plus souvent les appareils.L'histoire s'est. Tour à tour, l'écran s'est assombri, jusqu'à refuser totalement de fonctionner après seulement 10 minutes de tournage.Juste après avoir reçu l'iPhone 18 Pro Max, nous l'avions d'ailleurs placé côte à cote avec un iPhone 17 Pro Max, en plein soleil, histoire de voir lesquels surchaufferait le premier.Nous avons refait des tests hier, sans cette variable de couleur de coque, et nous obtenons des températures comparables voire parfois supérieures sur le 18 Pro (vidéo à venir).plus large semble avoir tendance à rendre l'ensemble du dos de l'iPhone vraiment bouillant.Après seulement une journée et quelques manipulations sans la coques,. Ceux qui n'utilisent pas de coques risquent de se retrouver avec un appareil potentiellement abimé, même si tout cela reste à confirmer.Apparemment,27, preuve qu'Apple est au courant du souci. Reste que la dictée est toujours aussi nulle sous iOS27, alors que la moindre application de transcription (type Captions) fonctionne nettement mieux.Rappelons qu', seul le Max profite de 568 mAh supplémentaires (11,8 %) :, j'ai du le charger à plusieurs reprises... comme pour le 17 Pro Max :