Surchauffe, bug de la dictée, éraflures, autonomie : nos premiers problèmes avec l'iPhone 18 Pro
Par Didier Pulicani - Publié le
Cela fait 2 jours que l'on teste nos iPhone 18 Pro et Pro Max, des appareils qui -en apparence- ne changent pas vraiment face au 17 Pro.
Comme chaque année, il ne faut généralement pas longtemps pour découvrir les premiers bugs et comportements anormaux, dont voici un petit florilège. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà pu voir un aperçu des petits soucis que l'on a pu rencontrer...
Si Apple rajoute des chambres à vapeur toujours plus imposantes, ce n'est pas un hasard : la nouvelle puce A20 Pro ne semble pas en reste en matière de surchauffe.
Avec le 17 Pro/ProMax c'est même la première année où l'on doit régulièrement interrompre nos tournages automobiles (réalisés à 100% avec l'iPhone) pour faire refroidir, et même recharger bien plus souvent les appareils.
L'histoire s'est répétée ce week-end, alors que les températures étaient loin d'être caniculaires. Tour à tour, l'écran s'est assombri, jusqu'à refuser totalement de fonctionner après seulement 10 minutes de tournage.
Juste après avoir reçu l'iPhone 18 Pro Max, nous l'avions d'ailleurs placé côte à cote avec un iPhone 17 Pro Max, en plein soleil, histoire de voir lesquels surchaufferait le premier. Et c'est bien le 18 Pro et sa magnifique robe Bordeaux qui a assombri son écran le premier.
Si la couleur a certainement un impact sur ces résultats (comme on l'explique dans la vidéo), reste que le 18 Pro Max est loin d'être vraiment plus résistant aux fortes chaleur que son prédécesseur. Nous avons refait des tests hier, sans cette variable de couleur de coque, et nous obtenons des températures comparables voire parfois supérieures sur le 18 Pro (vidéo à venir).
Si vous êtes au soleil, la coque de l'appareil frise aisément les 50 degrés, et la chambre à vapeur plus large semble avoir tendance à rendre l'ensemble du dos de l'iPhone vraiment bouillant.
Bref, ce souci de chauffe est encore loin d'être résolu !
L'arrière de l'iPhone est désormais différent du précédent modèle, avec du Ceramic Shield peint aux couleurs de la coque.
Après seulement une journée et quelques manipulations sans la coques, ce dernier est déjà rayé en profondeur. Ceux qui n'utilisent pas de coques risquent de se retrouver avec un appareil potentiellement abimé, même si tout cela reste à confirmer.
Autre bug que l'on a découvert assez vite et que je n'ai vu passer dans aucun test des petits soldats d'Apple, la dictée est totalement cassée sur ces appareils.
Apparemment, le problème serait corrigé dans les dernière betas d'iOS 27, preuve qu'Apple est au courant du souci. Reste que la dictée est toujours aussi nulle sous iOS27, alors que la moindre application de transcription (type Captions) fonctionne nettement mieux.
S'il est encore trop tôt pour faire des tests d'autonomie, nos premières impressions sont assez mitigées.
Rappelons qu'en Europe, nous avons pratiquement aucun progrès face au 17 Pro (moins de 2%), seul le Max profite de 568 mAh supplémentaires (11,8 %) :
Sur notre 18 Pro Max que j'ai utilisé toute la journée pour faire des photos et filmer, j'ai du le charger à plusieurs reprises... comme pour le 17 Pro Max :
N'en tirons pas de conclusions hâtives, nous testerons l'appareil dans des conditions normales cette semaine, et je vous ferai un retour plus détaillé à l'issue du test
Et pour la petite histoire, je n'ai pas encore résusi à charger ces appareils en 15mn pour 50%, même avec le chargeur d'Apple....
Comme chaque année, il ne faut généralement pas longtemps pour découvrir les premiers bugs et comportements anormaux, dont voici un petit florilège. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà pu voir un aperçu des petits soucis que l'on a pu rencontrer...
Surchauffe, le retour
Si Apple rajoute des chambres à vapeur toujours plus imposantes, ce n'est pas un hasard : la nouvelle puce A20 Pro ne semble pas en reste en matière de surchauffe.
Avec le 17 Pro/ProMax c'est même la première année où l'on doit régulièrement interrompre nos tournages automobiles (réalisés à 100% avec l'iPhone) pour faire refroidir, et même recharger bien plus souvent les appareils.
L'histoire s'est répétée ce week-end, alors que les températures étaient loin d'être caniculaires. Tour à tour, l'écran s'est assombri, jusqu'à refuser totalement de fonctionner après seulement 10 minutes de tournage.
Juste après avoir reçu l'iPhone 18 Pro Max, nous l'avions d'ailleurs placé côte à cote avec un iPhone 17 Pro Max, en plein soleil, histoire de voir lesquels surchaufferait le premier. Et c'est bien le 18 Pro et sa magnifique robe Bordeaux qui a assombri son écran le premier.
Si la couleur a certainement un impact sur ces résultats (comme on l'explique dans la vidéo), reste que le 18 Pro Max est loin d'être vraiment plus résistant aux fortes chaleur que son prédécesseur. Nous avons refait des tests hier, sans cette variable de couleur de coque, et nous obtenons des températures comparables voire parfois supérieures sur le 18 Pro (vidéo à venir).
Si vous êtes au soleil, la coque de l'appareil frise aisément les 50 degrés, et la chambre à vapeur plus large semble avoir tendance à rendre l'ensemble du dos de l'iPhone vraiment bouillant.
Bref, ce souci de chauffe est encore loin d'être résolu !
Un revêtement plus sensible aux rayures ?
L'arrière de l'iPhone est désormais différent du précédent modèle, avec du Ceramic Shield peint aux couleurs de la coque.
Après seulement une journée et quelques manipulations sans la coques, ce dernier est déjà rayé en profondeur. Ceux qui n'utilisent pas de coques risquent de se retrouver avec un appareil potentiellement abimé, même si tout cela reste à confirmer.
La dictée ne fonctionne pas
Autre bug que l'on a découvert assez vite et que je n'ai vu passer dans aucun test des petits soldats d'Apple, la dictée est totalement cassée sur ces appareils.
Apparemment, le problème serait corrigé dans les dernière betas d'iOS 27, preuve qu'Apple est au courant du souci. Reste que la dictée est toujours aussi nulle sous iOS27, alors que la moindre application de transcription (type Captions) fonctionne nettement mieux.
Autonomie : à confirmer
S'il est encore trop tôt pour faire des tests d'autonomie, nos premières impressions sont assez mitigées.
Rappelons qu'en Europe, nous avons pratiquement aucun progrès face au 17 Pro (moins de 2%), seul le Max profite de 568 mAh supplémentaires (11,8 %) :
• iPhone 18 Pro : 4 056 mAh (contre 3 988 mAh pour l'iPhone 17 Pro)
• iPhone 18 Pro Max : 5 391 mAh (contre 4 823 mAh pour l'iPhone 17 Pro Max)
• iPhone 18 Pro Max : 5 391 mAh (contre 4 823 mAh pour l'iPhone 17 Pro Max)
Sur notre 18 Pro Max que j'ai utilisé toute la journée pour faire des photos et filmer, j'ai du le charger à plusieurs reprises... comme pour le 17 Pro Max :
N'en tirons pas de conclusions hâtives, nous testerons l'appareil dans des conditions normales cette semaine, et je vous ferai un retour plus détaillé à l'issue du test
Et pour la petite histoire, je n'ai pas encore résusi à charger ces appareils en 15mn pour 50%, même avec le chargeur d'Apple....