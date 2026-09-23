Ce chargeur Belkin 3-en-1 est en promo dès 49€ : parfait pour les nouveaux iPhone 18 Pro !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous venez de craquer pour un des nouveaux produits d'Apple, peut-être avez-vous besoin d'un bon chargeur pour faire le plein de vos nouvelles acquisitions. Voici un chargeur 3-en-1 Belkin Qi2 25W qui pourrait être un parfait compagnon, actuellement en promotion.
La fiche technique coche toutes les cases : jusqu'à 25 W certifiés Qi2.2 pour l'iPhone, 15 W pour les autres smartphones compatibles Qi, et 5 W pour les AirPods posés sur leur boîtier MagSafe. Belkin promet un iPhone chargé de 0 à 50 % en environ 29 minutes, et une Apple Watch Series 10 de 0 à 80 % en 30 minutes.
Pour tenir la cadence sur le long terme, Belkin a intégré son système ChillBoost, un refroidissement passif censé limiter la montée en température pendant les charges rapides.
Avec ses 105,9 x 59,9 x 26,8 mm et ses 189 grammes, l'UltraCharge se plie pour filer dans un sac. Sa base antidérapante en silicone évite les glissades sur un bureau, et Belkin fournit tout le nécessaire dans la boîte : un câble USB-C vers USB-C de 1,5 m et un adaptateur secteur 45 W, histoire de ne pas se retrouver avec une brique à part à racheter. Bonus pour les lecteurs sensibles à l'écologie : la coque intègre 85 % de plastique recyclé, et l'emballage est entièrement sans plastique.
Difficile de trouver un défaut majeur à ce modèle : puissance de charge, format voyage réussi, accessoires inclus et compatibilité multi-marques. Belkin coche toutes les cases d'un chargeur 3-en-1 pensé pour 2026. Notez qu'il est également proposé en blanc, au même tarif, tout comme une version 2-en-1 sans le galet de charge pour Apple Watch à un prix encore plus doux.
Belkin UltraCharge 3-en-1
La fiche technique coche toutes les cases : jusqu'à 25 W certifiés Qi2.2 pour l'iPhone, 15 W pour les autres smartphones compatibles Qi, et 5 W pour les AirPods posés sur leur boîtier MagSafe. Belkin promet un iPhone chargé de 0 à 50 % en environ 29 minutes, et une Apple Watch Series 10 de 0 à 80 % en 30 minutes.
Pour tenir la cadence sur le long terme, Belkin a intégré son système ChillBoost, un refroidissement passif censé limiter la montée en température pendant les charges rapides.
Pliable, alimentation 45W fournie
Avec ses 105,9 x 59,9 x 26,8 mm et ses 189 grammes, l'UltraCharge se plie pour filer dans un sac. Sa base antidérapante en silicone évite les glissades sur un bureau, et Belkin fournit tout le nécessaire dans la boîte : un câble USB-C vers USB-C de 1,5 m et un adaptateur secteur 45 W, histoire de ne pas se retrouver avec une brique à part à racheter. Bonus pour les lecteurs sensibles à l'écologie : la coque intègre 85 % de plastique recyclé, et l'emballage est entièrement sans plastique.
Difficile de trouver un défaut majeur à ce modèle : puissance de charge, format voyage réussi, accessoires inclus et compatibilité multi-marques. Belkin coche toutes les cases d'un chargeur 3-en-1 pensé pour 2026. Notez qu'il est également proposé en blanc, au même tarif, tout comme une version 2-en-1 sans le galet de charge pour Apple Watch à un prix encore plus doux.