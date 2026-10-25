CrackGate : l'iPhone Duo a-t-il vraiment un problème de charnière qui détruit l'écran ?

Un défaut de charnière ?

Une série défaillante ?

CrackGate

Ce qui frappe tout de même, c'est quesur Reddit, TikTok et autres réseaux.Ce n'est évidemment pas un hommage à StarWars, mais bien un problème qui semble mécanique. Sur certaines images,En analysant l'image et celle fournie par Apple pour décrire le fonctionnement de son dispositif,, on peut d'ailleurs la sentir lorsqu'on passe son doigt sur l'écran :Mais attention,, ce qui laisse penser qu'elle pourrait avoir passé certains tests de qualité et venir abimer rapidement les iPhone en questions.Pour le moment,. Il est encore trop tôt pour parler de rappel, mais rien n'est impossible à moyen terme, si la Pomme estime que le nombre d'iPhone Duo à risque est trop important ou clairement identifié., car la pliure souffrait rapidement d'une usure anormale, un problème en partie corrigé ces dernières années, mais pas totalement : le constructeur propose d'ailleurs toujours un échange ou une réparation sous garantie, preuve que cela reste un cas de défaillance courant, même en 2026.