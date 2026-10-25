CrackGate : l'iPhone Duo a-t-il vraiment un problème de charnière qui détruit l'écran ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Les témoignages d'écrans d'iPhone Duo qui ressemblent à des sabres lasers une fois dépliés semblent se multiplier sur les réseaux -mais attention, cela pourrait ne concerner qu'un nombre limité de produits.
Ce qui frappe tout de même, c'est que des appareils en démonstrations en Apple Store ont bien le même souci que ceux rapportés sur Reddit, TikTok et autres réseaux.
Le syndrome semble toucher une partie centrale de l'écran dépliée, comme mordu par la charnière, et qui vient parasiter toute une ligne de pixels en partie droite.
Ce n'est évidemment pas un hommage à StarWars, mais bien un problème qui semble mécanique. Sur certaines images, on devine qu'une partie de la charnière semble comme sortir de l'écran, et venir ronger la dalle OLED :
En analysant l'image et celle fournie par Apple pour décrire le fonctionnement de son dispositif, une pièce pourrait être responsable de ce défaut, on peut d'ailleurs la sentir lorsqu'on passe son doigt sur l'écran :
Mais attention, sur nos iPhone Duo, il n'y a aucune trace visible de cette pièce, ce qui laisse penser qu'elle pourrait avoir passé certains tests de qualité et venir abimer rapidement les iPhone en questions.
A chaque nouveau lancement de produit Apple, ce genre de témoignage est souvent amplifié par les réseaux sociaux -cela ne veut pas dire que le problème n'existe pas, mais il ne touche peut-être qu'une mauvaise série de produits.
Pour le moment, les clients lésés sont invités à venir échanger leur appareil en Apple Store, Apple ne réparant pas encore l'écran sur place. Il est encore trop tôt pour parler de rappel, mais rien n'est impossible à moyen terme, si la Pomme estime que le nombre d'iPhone Duo à risque est trop important ou clairement identifié.
Si certains fans de Samsung et autres pliants concurrents s'amusent à se moquer de ce
Ce qui frappe tout de même, c'est que des appareils en démonstrations en Apple Store ont bien le même souci que ceux rapportés sur Reddit, TikTok et autres réseaux.
Un défaut de charnière ?
Le syndrome semble toucher une partie centrale de l'écran dépliée, comme mordu par la charnière, et qui vient parasiter toute une ligne de pixels en partie droite.
Ce n'est évidemment pas un hommage à StarWars, mais bien un problème qui semble mécanique. Sur certaines images, on devine qu'une partie de la charnière semble comme sortir de l'écran, et venir ronger la dalle OLED :
En analysant l'image et celle fournie par Apple pour décrire le fonctionnement de son dispositif, une pièce pourrait être responsable de ce défaut, on peut d'ailleurs la sentir lorsqu'on passe son doigt sur l'écran :
Mais attention, sur nos iPhone Duo, il n'y a aucune trace visible de cette pièce, ce qui laisse penser qu'elle pourrait avoir passé certains tests de qualité et venir abimer rapidement les iPhone en questions.
Une série défaillante ?
A chaque nouveau lancement de produit Apple, ce genre de témoignage est souvent amplifié par les réseaux sociaux -cela ne veut pas dire que le problème n'existe pas, mais il ne touche peut-être qu'une mauvaise série de produits.
Pour le moment, les clients lésés sont invités à venir échanger leur appareil en Apple Store, Apple ne réparant pas encore l'écran sur place. Il est encore trop tôt pour parler de rappel, mais rien n'est impossible à moyen terme, si la Pomme estime que le nombre d'iPhone Duo à risque est trop important ou clairement identifié.
Si certains fans de Samsung et autres pliants concurrents s'amusent à se moquer de ce
CrackGate, on rappellera aussi que Samsung a beaucoup été critiqué au début, car la pliure souffrait rapidement d'une usure anormale, un problème en partie corrigé ces dernières années, mais pas totalement : le constructeur propose d'ailleurs toujours un échange ou une réparation sous garantie, preuve que cela reste un cas de défaillance courant, même en 2026.