iPhone Duo : Apple aurait commis une "erreur majeure" avec les précommandes !

Qu’en penser ?



Apple voulait manifestement réussir le lancement mondial de son premier iPhone pliant, mais le choix d’ouvrir les précommandes dans plus de 70 pays pourrait se retourner contre elle. Afficher plus de trois mois d’attente quelques minutes après l’ouverture des ventes n’est pas forcément le meilleur moyen de satisfaire les premiers acheteurs, surtout pour un appareil aussi coûteux.



Reste à savoir si ces délais traduisent principalement une demande exceptionnelle ou des volumes de production particulièrement faibles. Sans connaître les stocks disponibles, difficile de mesurer le véritable succès commercial de l’iPhone Duo. Apple pourrait néanmoins réserver quelques bonnes surprises si elle parvient à accélérer les livraisons.