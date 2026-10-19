iPhone Duo : Apple aurait commis une "erreur majeure" avec les précommandes !
Par Laurence - Publié le
Les précommandes de l’iPhone Duo ont débuté vendredi, mais les délais de livraison se sont envolés en quelques minutes, jusqu’à fin janvier 2027 ! Pour Mark Gurman, Apple aurait commis une erreur majeure en lançant son premier iPhone pliant alors qu’elle connaissait parfaitement les difficultés de production. Un choix qui risque de frustrer les premiers acheteurs.
Vendredi 16 octobre, Apple ouvrait les précommandes de son premier smartphone pliable, et ce, dans plus de 70 pays. Mais l’enthousiasme des premiers acheteurs s’est rapidement heurté à un problème : moins de 30 minutes après l’ouverture des commandes, les délais de livraison avaient déjà glissé jusqu’aux alentours du 25 janvier 2027 dans la plupart des pays. Avant d'être tout simplement figés !
Autrement dit, certains clients devront patienter plus de trois mois avant de recevoir leur nouvel iPhone, alors que les premières livraisons sont officiellement prévues pour le 23 octobre. Si ces délais peuvent laisser penser que l’iPhone Duo rencontre un succès considérable, ils pourraient surtout traduire des difficultés de production. Apple aurait en effet anticipé des contraintes d’approvisionnement particulièrement importantes.
Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, ne mâche pas ses mots et parle d’une
Pour Mark Gurman, cette décision serait notamment liée à des considérations financières. Apple aurait privilégié une commercialisation dès le début de son premier trimestre fiscal, plutôt que de repousser les ventes pour mieux répondre à la demande. Une stratégie qui risque de décevoir les premiers utilisateurs, précisément ceux qui étaient les plus impatients de découvrir ce nouveau format.
Toujours selon Bloomberg, Apple aurait initialement envisagé de commercialiser l’iPhone Duo uniquement aux États-Unis et en Chine. Mais elle aurait ensuite prévu d’étendre progressivement sa disponibilité à d’autres marchés, le temps d’augmenter les capacités de production.
Mais Cupertino aurait finalement changé de stratégie, en ouvrant simultanément les précommandes dans plus de 70 pays. Ce lancement mondial aurait donc accentué la pression sur des stocks déjà limités.
Enfin, une inconnue demeure : les délais affichés par Apple correspondent-ils réellement aux dates auxquelles les clients recevront leur appareil ? La Pomme a l’habitude d’annoncer des estimations prudentes, parfois revues à la baisse lorsque les livraisons approchent. Certains acheteurs pourraient donc recevoir leur iPhone Duo avant la fin janvier. Notamment à Noël, date faste entre toutes !
Apple voulait manifestement réussir le lancement mondial de son premier iPhone pliant, mais le choix d’ouvrir les précommandes dans plus de 70 pays pourrait se retourner contre elle. Afficher plus de trois mois d’attente quelques minutes après l’ouverture des ventes n’est pas forcément le meilleur moyen de satisfaire les premiers acheteurs, surtout pour un appareil aussi coûteux.
Reste à savoir si ces délais traduisent principalement une demande exceptionnelle ou des volumes de production particulièrement faibles. Sans connaître les stocks disponibles, difficile de mesurer le véritable succès commercial de l’iPhone Duo. Apple pourrait néanmoins réserver quelques bonnes surprises si elle parvient à accélérer les livraisons.
Des délais de livraison qui explosent en 30 minutes !
Vendredi 16 octobre, Apple ouvrait les précommandes de son premier smartphone pliable, et ce, dans plus de 70 pays. Mais l’enthousiasme des premiers acheteurs s’est rapidement heurté à un problème : moins de 30 minutes après l’ouverture des commandes, les délais de livraison avaient déjà glissé jusqu’aux alentours du 25 janvier 2027 dans la plupart des pays. Avant d'être tout simplement figés !
Autrement dit, certains clients devront patienter plus de trois mois avant de recevoir leur nouvel iPhone, alors que les premières livraisons sont officiellement prévues pour le 23 octobre. Si ces délais peuvent laisser penser que l’iPhone Duo rencontre un succès considérable, ils pourraient surtout traduire des difficultés de production. Apple aurait en effet anticipé des contraintes d’approvisionnement particulièrement importantes.
Apple savait que les stocks seraient insuffisants
Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, ne mâche pas ses mots et parle d’une
erreur majeurede la part d’Apple. Selon le journaliste, la firme connaissait parfaitement les difficultés industrielles liées à la fabrication de son premier iPhone pliant. Pourtant, elle aurait choisi de maintenir le calendrier initial plutôt que de patienter quelques semaines pour constituer des stocks plus importants.
Apple a commis une erreur majeure. L’entreprise savait qu’elle serait confrontée à de graves contraintes d’approvisionnement, mais elle a tout de même décidé de procéder au lancement.
Pour Mark Gurman, cette décision serait notamment liée à des considérations financières. Apple aurait privilégié une commercialisation dès le début de son premier trimestre fiscal, plutôt que de repousser les ventes pour mieux répondre à la demande. Une stratégie qui risque de décevoir les premiers utilisateurs, précisément ceux qui étaient les plus impatients de découvrir ce nouveau format.
Un lancement mondial trop ambitieux ?
Toujours selon Bloomberg, Apple aurait initialement envisagé de commercialiser l’iPhone Duo uniquement aux États-Unis et en Chine. Mais elle aurait ensuite prévu d’étendre progressivement sa disponibilité à d’autres marchés, le temps d’augmenter les capacités de production.
Mais Cupertino aurait finalement changé de stratégie, en ouvrant simultanément les précommandes dans plus de 70 pays. Ce lancement mondial aurait donc accentué la pression sur des stocks déjà limités.
Enfin, une inconnue demeure : les délais affichés par Apple correspondent-ils réellement aux dates auxquelles les clients recevront leur appareil ? La Pomme a l’habitude d’annoncer des estimations prudentes, parfois revues à la baisse lorsque les livraisons approchent. Certains acheteurs pourraient donc recevoir leur iPhone Duo avant la fin janvier. Notamment à Noël, date faste entre toutes !
Qu’en penser ?
Apple voulait manifestement réussir le lancement mondial de son premier iPhone pliant, mais le choix d’ouvrir les précommandes dans plus de 70 pays pourrait se retourner contre elle. Afficher plus de trois mois d’attente quelques minutes après l’ouverture des ventes n’est pas forcément le meilleur moyen de satisfaire les premiers acheteurs, surtout pour un appareil aussi coûteux.
Reste à savoir si ces délais traduisent principalement une demande exceptionnelle ou des volumes de production particulièrement faibles. Sans connaître les stocks disponibles, difficile de mesurer le véritable succès commercial de l’iPhone Duo. Apple pourrait néanmoins réserver quelques bonnes surprises si elle parvient à accélérer les livraisons.