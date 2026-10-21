Test de l'iPhone Duo pliable : Apple peut souffler
Par Vincent Lautier - Publié le
Les tests de l'iPhone Duo sont en ligne un peu partout, pour les sites qui ont eu la chance d'avoir accès à l'appareil en avance, quelques jours avant l'arrivée du pliable en boutique. Le verdict penche nettement du même côté : Apple arrive des années après tout le monde, mais son premier essai est déjà le plus abouti du marché. Deux reproches reviennent quand même partout.
Une semaine d'utilisation chacun, et des conclusions qui se recoupent. Abrar Al-Heeti colle un 8,7 sur 10 et un badge Editors' Choice dans les colonnes de CNET, séduite par le format passeport et par cette dalle interne de 7,6 pouces dont la finition mate nanotexturée gomme à la fois les reflets et la pliure centrale. Chez 9to5Mac, Chance Miller pose les choses plus calmement. La pliure existe, on la voit en plein soleil sur une interface sombre, et on ne la remarque plus du tout le reste du temps. Raymond Wong n'a pas eu besoin de protocole de durabilité pour Gizmodo, son exemplaire déplié lui a échappé des mains avant de dévaler quelques marches mouillées par la pluie. Bilan, deux micro-rayures sur le titane, rien sur les écrans. Le cadre en titane et la certification IP68 y sont pour beaucoup, même si les 254 grammes de l'ensemble en font au passage l'iPhone le plus lourd jamais vendu. Quant à Lance Ulanoff de TechRadar, il reconnaît plier et déplier le téléphone sans raison depuis une semaine, comme un fidget hors de prix.
Les compromis font eux aussi l'unanimité, mais dans l'autre sens. Touch ID d'abord. Le capteur logé dans le bouton latéral fonctionne vite et bien, sauf que neuf ans de Face ID ont laissé des habitudes. Lance Ulanoff avoue être resté plusieurs fois devant son écran à attendre un déverrouillage qui ne venait pas, et il juge ce manque presque impardonnable à ce prix. Chance Miller y voit le plus gros effort d'adaptation de sa semaine, même si le déverrouillage par Apple Watch rattrape pas mal le coup. La photo ensuite. Les deux capteurs de 48 Mpx s'en sortent très bien de jour comme de nuit, le téléobjectif est pour sa part toujours réservé aux iPhone 18 Pro, et la caméra FaceTime cachée sous la dalle interne plafonne à 4 Mpx, avec des clichés délavés tout juste bons pour les visios selon Raymond Wong. Les gauchers en prennent aussi pour leur grade, le dock et les commandes restent collés au bord droit des deux écrans sans aucune option pour les faire passer de l'autre côté.
La batterie inquiétait, avec cette grande dalle à alimenter et 5,2 mm d'épaisseur une fois l'appareil ouvert. Fausse alerte visiblement. Abrar Al-Heeti a bouclé une journée entamée à 8 h 15 avec encore 29 % à 23 h, Raymond Wong mesure entre 5 h 30 et 7 h 30 d'écran allumé selon les jours, et le test d'endurance maison de CNET laisse le Duo à 99 % quand un Galaxy Z Fold 8 descend à 93 %. Même tableau côté performances, la puce A20 Pro des iPhone 18 Pro écrase les pliables concurrents dans les benchmarks de Gizmodo, avec un écart qui dépasse 70 % face au Z Fold 8 en graphismes.
La recharge remonte de 0 à 65 % en trente minutes, à condition d'avoir un adaptateur assez puissant. Petit bonus relevé un peu partout, le mode StandBy fonctionne maintenant posé sur une table, sans passer par un chargeur.
Les reproches existent, un multitâche limité à deux apps côte à côte, des applications tierces pas encore à niveau, ce Touch ID qui demande un temps d'adaptation, mais aucun testeur ne parle de défaut rédhibitoire. Par chez nous, le problème est ailleurs. Les 2 339 euros du modèle 256 Go sont partis en quelques heures de précommande, et les retardataires attendront fin janvier. Apple aura mis sept ans à se lancer dans le pliable, et visiblement, ça valait le coup d'attendre. En attendant nos propres tests, qui ne devraient pas tarder, vu qu'on va tout recevoir ce vendredi ! Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux.
Une pliure qu'on oublie vite
Une semaine d'utilisation chacun, et des conclusions qui se recoupent. Abrar Al-Heeti colle un 8,7 sur 10 et un badge Editors' Choice dans les colonnes de CNET, séduite par le format passeport et par cette dalle interne de 7,6 pouces dont la finition mate nanotexturée gomme à la fois les reflets et la pliure centrale. Chez 9to5Mac, Chance Miller pose les choses plus calmement. La pliure existe, on la voit en plein soleil sur une interface sombre, et on ne la remarque plus du tout le reste du temps. Raymond Wong n'a pas eu besoin de protocole de durabilité pour Gizmodo, son exemplaire déplié lui a échappé des mains avant de dévaler quelques marches mouillées par la pluie. Bilan, deux micro-rayures sur le titane, rien sur les écrans. Le cadre en titane et la certification IP68 y sont pour beaucoup, même si les 254 grammes de l'ensemble en font au passage l'iPhone le plus lourd jamais vendu. Quant à Lance Ulanoff de TechRadar, il reconnaît plier et déplier le téléphone sans raison depuis une semaine, comme un fidget hors de prix.
Face ID manque à tout le monde
Les compromis font eux aussi l'unanimité, mais dans l'autre sens. Touch ID d'abord. Le capteur logé dans le bouton latéral fonctionne vite et bien, sauf que neuf ans de Face ID ont laissé des habitudes. Lance Ulanoff avoue être resté plusieurs fois devant son écran à attendre un déverrouillage qui ne venait pas, et il juge ce manque presque impardonnable à ce prix. Chance Miller y voit le plus gros effort d'adaptation de sa semaine, même si le déverrouillage par Apple Watch rattrape pas mal le coup. La photo ensuite. Les deux capteurs de 48 Mpx s'en sortent très bien de jour comme de nuit, le téléobjectif est pour sa part toujours réservé aux iPhone 18 Pro, et la caméra FaceTime cachée sous la dalle interne plafonne à 4 Mpx, avec des clichés délavés tout juste bons pour les visios selon Raymond Wong. Les gauchers en prennent aussi pour leur grade, le dock et les commandes restent collés au bord droit des deux écrans sans aucune option pour les faire passer de l'autre côté.
Une autonomie qui rassure
La batterie inquiétait, avec cette grande dalle à alimenter et 5,2 mm d'épaisseur une fois l'appareil ouvert. Fausse alerte visiblement. Abrar Al-Heeti a bouclé une journée entamée à 8 h 15 avec encore 29 % à 23 h, Raymond Wong mesure entre 5 h 30 et 7 h 30 d'écran allumé selon les jours, et le test d'endurance maison de CNET laisse le Duo à 99 % quand un Galaxy Z Fold 8 descend à 93 %. Même tableau côté performances, la puce A20 Pro des iPhone 18 Pro écrase les pliables concurrents dans les benchmarks de Gizmodo, avec un écart qui dépasse 70 % face au Z Fold 8 en graphismes.
La recharge remonte de 0 à 65 % en trente minutes, à condition d'avoir un adaptateur assez puissant. Petit bonus relevé un peu partout, le mode StandBy fonctionne maintenant posé sur une table, sans passer par un chargeur.
On en dit quoi ?
Les reproches existent, un multitâche limité à deux apps côte à côte, des applications tierces pas encore à niveau, ce Touch ID qui demande un temps d'adaptation, mais aucun testeur ne parle de défaut rédhibitoire. Par chez nous, le problème est ailleurs. Les 2 339 euros du modèle 256 Go sont partis en quelques heures de précommande, et les retardataires attendront fin janvier. Apple aura mis sept ans à se lancer dans le pliable, et visiblement, ça valait le coup d'attendre. En attendant nos propres tests, qui ne devraient pas tarder, vu qu'on va tout recevoir ce vendredi ! Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux.