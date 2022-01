Mais qu'ils sont beaux ces nouveaux claviers colorés de Logitech !

La gamme Studio Series de Logitech accueille ainsi la Pop Mouse, une souris sans fil (Bluetooth, ou via le dongle USB Bolt non fourni) compacte, silencieuse, simple (deux boutons principaux, une roulette et un bouton de raccourci personnalisable sous celle-ci), capable de se connecter à trois périphériques et colorée, des tapis de souris Desk Mat (70x30 centimètres) et Mouse Pad (23x20 centimètres) assortis, et(Bluetooth, ou dongle USB-A Bolt fourni)(violet, blanc, jaune, turquoise/rose clair, rose foncé, et framboise/jaune, noir et gris). On appréciera ou pas, mais ce design et ces couleurs flashy ont le mérite d'offrir une proposition contrastant avec les modèles plus traditionnels.(dont une ouvrant le menu des emojis, Logitech livrant quatre touches avec des émojis supplémentaires dans la boîte, avec la possibilité de personnaliser le logiciel pour que les emojis sur les touches correspondent à la frappe). Des touches de raccourcis permettent également de couper le microphone, de faire une capture d'écran, ou d'activer la dictée vocale.(pour qui apprécie le toucher mécanique) bien qu'évidemment plus bruyante qu'un modèle de type chiclet à mécanisme ciseaux ou à membrane. Le clavier et la souris fonctionnent sur piles, avec une autonomie respective de trois et deux ans (en fonction de l'utilisation)., la souris Pop Mouse s'échange contre 39,99 euros , et le tapis de souris Mouse Pad débute à 9,99 euros pour le petit modèle et 19,72 euros pour la version Desk Mat.