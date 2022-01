Test express Logitech Pop Keys/Pop Mouse : couleurs et fun s'invitent sur le bureau

Présentation

{"minus":"Un peu lourd (si déplacé fréquemment)","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FLogitech-Personnalisables-Connectivit%C3%A9-Multidispositif-Compatible%2Fdp%2FB07W5JK12B&st=article&sid=169120&said=52906&sp=www\" rel=\"sponsored\"> 99,99€<\/a>","overallGrade":"8","id":"lb502t","title":"Logitech Pop Keys","plus":"Style

Logiciel","content":"Avec le Pop Keys, Logitech propose un clavier sérieux mais fun qui saura très certainement trouver son public. Ce dernier se délectera alors du style affirmé et des différents raccourcis."}

{"minus":"Pas de boutons latéraux","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FLogitech-Personnalisables-Connectivit%C3%A9-Multidispositif-Compatible%2Fdp%2FB07W6GY66B&st=article&sid=169120&said=52906&sp=www\" rel=\"sponsored\">39,99€<\/a>","overallGrade":"7","id":"fkfsf9","title":"Logitech Pop Mouse","plus":"SmartWheel

Personnalisation des boutons

Silencieuse","content":"La souris Pop Mouse accompagnera à merveille le clavier Pop Keys pour les utilisateurs se contentant d'une souris simple et efficace."}

Avec ces nouveaux produits,. Si nous sommes heureusement sortis de la période tristounette des ensembles tours, claviers, souris et moniteurs d'une jolie teinte beige. Si la sobriété a ses aficionados (dont votre serviteur), la mode est plutôt aux périphériques gaming rivalisant afin d'offrir le plus de LED RGB possible (selon les aveux d'un constructeur, le même modèle décliné en RGB se vend 10 fois mieux), même si ces effets lumineux ne se voient pas une fois en main (par exemple pour les souris, mais c'est encore plus flagrant sur les casques).Avec les Pop Keys et Pop Mouse, Logitech compte offrir une proposition intéressante pour les amateurs de périphériques affichant un peu plus de personnalité -avec un design rappelant les machines à écrire d'antan- de fun et de couleurs., et l'on peut dire sans trop s'avancer que sur ce point c'est parfaitement réussi, le nouveau combo de Logitech se remarque de loin (les amateurs de sobriété ont de quoi faire avec les nombreux modèles du marché).(dommage, pas -encore ?- de version USB-C au catalogue),. La connexion pourra également se faire en Bluetooth (aucune liaison possible en filaire), l'appareil étant capable de se connecter à trois périphériques et de passer de l'un à l'autre grâce aux touches dédiées. Sur la partie droite, une rangée de 5 touches est dédiée aux émojis, les 4 premières peuvent être remplacées (le logiciel permet de faire correspondre l'icône à la frappe), et la dernière située au-dessus de la flèche droite lancera le menu des émojis (sur Mac/iPad/PC, sur iOS cette fonction n'est pas accessible, tout comme les émojis). Des touches de raccourcis permettent également de couper le microphone, de faire une capture d'écran, ou d'activer la dictée vocale., le clavier étant pensé pour une utilisation sur toutes les plateformes. Sous les touches, nous trouvons des mécaniques au look et au ressenti s'approchant des Cherry MX Brown, en reprenant d'ailleurs la couleur de ces derniers.Ces dernières offrent une frappe agréable, et un peu bruyante comme tous les claviers de ce type (vous pouvez écouter le son produit ici , l'enregistrement étant fidèle à la réalité).(la course est évidemment plus longue ici),(Logitech évoque une autonomie de trois ans que nous n'avons évidemment pas pu vérifier) se trouvant sous une petite trappe comprenant également un pratique emplacement pour le dongle USB-A.La description de la souris Pop Mouse sera nettement plus concise., avec deux boutons principaux, une roulette et un bouton de raccourci personnalisable sous celle-ci, configuré de base pour afficher le menu des émojis. La souris est également capable de se connecter à trois périphériques (en Bluetooth ou via le dongle USB-A Bolt non fourni) et fonctionne avec une pile AA offrant jusqu'à deux ans d'autonomie.Point étonnant,, offrant un contraste saisissant lors de l'utilisation des deux périphériques. De son côté, la roulette.passe d'un défilement précis à un mode plus rapide en fonction de l'intensité de la rotation.Le logiciel Logi Options se chargera de maintenir les firmwares à jour, d'afficher le niveau de batterie, le mode de connexion (Bluetooth ou Bolt), ainsi queC'est également par ce biais que l'utilisateur(ou le fait que les émojis correspondent aux touches supplémentaires fournies) que ce soit sur la souris (touche sous la roulette et clic central de la roulette) ou le clavier, ou encore le choix par défaut des touches de fonction (standard ou raccourcis). Le logiciel permet de définir des paramètres propres à une application (par exemple la sourdine sur le clic central de la roulette uniquement dans Zoom)., le curseur passant automatiquement d'une machine à l'autre (Mac et PC) en déplaçant le curseur vers le bord de l'écran, tout en prenant en charge le copier-coller entre les différents ordinateurs.Il faudra s'habituer au layout particulier et différent des claviers Apple,(pour qui apprécie le toucher et le son d'un clavier mécanique)., mais le tour de main se prend assez vite (ce texte a été tapé sur le Pop Keys). Le compartiment des piles permet à Logitech d'offrir une certaine inclinaison au clavier, mais cette dernière n'est pas réglable.La présence des différents raccourcis (émojis, sourdine du microphone, capture d'écran, ou dictée vocale) est un plus agréable auquel on s'habitue vite, dommage que cela ne fonctionne pas sur iOS.. La souris est basique mais agréable, nous regrettons toutefois l'absence de boutons sous le pouce. Dernier point, si la souris est légère (83 grammes sur notre balance), les 782 grammes du clavier se feront sentir dans un sac si vous désirez en profiter en mobilité (ce poids permet toutefois de profiter d'une bonne stabilité lors de la frappe).