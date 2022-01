La localisation précise bientôt sur Mac grâce à l'Ultra Wideband ?

Localiser

Nos confrères de 9to5Mac ont découvert dans les entrailles de la première bêta de macOS Monterey 12.3, que l'on retrouvait jusque-là dans les AirTags iPhone (à partir de l'iPhone 11), HomePod mini , et Apple Watch (depuis la Series 6).Apple met à profit cette technologie au sein de sa gamme pour offrir(affichage de la direction et de la distance vous séparant de l'objet),(l'interface montre la direction dans laquelle se trouve l'appareil cible),(malheureusement disponible sur quelques véhicules BMW seulement à l'heure actuelle) permettant d'ouvrir et de démarrer sans sortir l' iPhone de la poche.Alors qu'Apple n'a pas intégré sa puce UWB U1 au sein des derniers iPad iPad Pro ni sur la télécommande de l' Apple TV (ce qui aurait pourtant été fort pratique),, permettant par exemple de les retrouver plus facilement (pour les portables), ou encore d'afficher l'interface de localisation précise comme sur les iPhone