Constatez-vous une baisse d'autonomie avec macOS Monterey 12.2 ?

Cupertino a déployé la version finale de macOS 12.2 mercredi dernier, et il semblerait que la mise à jour soit la cause d'une baisse d'autonomie chez plusieurs utilisateurs ( ici là , ou encore là )., certains affirmant que cette baisse d'autonomie serait due aux appareils Bluetooth qui forcent fréquemment l'appareil à sortir de veille.Ces réveils fréquents induisent un épuisement rapide de la batterie et ce phénomène semble toucher les machines dotées d'un processeur Intel comme celles équipées d'une puce Apple Silicon.ou en déconnectant tous les appareils Bluetooth avant la mise en veille, mais cela reste une solution pour le moins contraignante. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires, en attendant une possible mise à jour de la part de Cupertino.