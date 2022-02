Bonne nouvelle, macOS 12.3 règle le souci des batteries déchargées à cause du Bluetooth

Nous vous en parlions il y a peu,, certains affirmant que cette baisse d'autonomie serait due aux appareils Bluetooth qui forcent fréquemment l'appareil à sortir de veille. Ces réveils fréquents induisent un épuisement rapide de la batterie et ce phénomène semble toucher les machines dotées d'un processeur Intel comme celles équipées d'une puce Apple Silicon. Il était possible d'endiguer le problème en désactivant le Bluetooth sur la machine, en déconnectant tous les appareils Bluetooth avant la mise en veille, ou en passant par un petit utilitaire C'est en tout cas ce que constatent avec bonheur les utilisateurs de la seconde bêta de macOS Monterey 12.3. Il ne reste donc plus qu'à patienter quelques semaines (en rechargeant sagement les machines, ou en coupant le Bluetooth) avant le déploiement de la version finale.