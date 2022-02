Jusqu'à -65% sur les offres de sécurité Intego pour la St-Valentin

La firmePour rappel, la suite complète Mac Premium Bundle X9 , compatible nativement avec les Mac Intel/M1/M1 Pro/M1 Max et macOS Monterey, comprend VirusBarrier, son logiciel antivirus plusieurs fois récompensé, le contrôle parental ContentBarrier X9, Mac Washing Machine X9 pour organiser et nettoyer votre ordinateur, et Personal Backup pour une sauvegarde aux fonctionnalités avancées et complémentaire à Time Machine.. Ces logiciels mettront à l'abri les utilisateurs de Mac des logiciels malveillants de plus en plus nombreux sur notre plateforme, y compris : virus, chevaux de Troie, spyware, ransomware ou adware. Ils disposent par ailleurs d’un pare-feu bidirectionnel vous permettant d’identifier et bloquer les tentatives d’exfiltration de vos données personnelles émanant des applications installées.Il sera ainsi possible jusqu'au 16 février de s'offrirou le pack Mac Internet Security X9 19,99 euros au lieu de 49,99 euros.