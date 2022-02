L'iMac Pro mini-LED pourrait débarquer en juin

Les rumeurs sur l'iMac haut de gamme (Pro ?) doté d'une dalle mini-LED se suivent mais ne se ressemblent pas forcément.Là où DigiTimes voit une machine doté d'une dalle traditionnelle (le mini-LED n'est pas une nouvelle technologie en soi, mais toujours du LCD avec des LED plus petites et plus nombreuses, contrairement aux dalles Micro-LED cumulant les avantages de l'OLED -autoémissif- et du LCD -lumineux- mais encore trop couteuses pour intégrer nos machines), lSi la densité de mini-LED est en effet revue nettement à la baisse par rapport aux 10 000 mini-LED et plus de 2 500 zones de gradation de l'écran XDR Liquid Retian des i Pad Pro 12,9 pouces , la dalle devrait tout de même proposer une luminosité et un contraste bien supérieurs à ce qu'offre un iMac 5K.