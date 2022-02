Google propose d'installer ChromeOS sur d'anciens PC et Mac Intel

Google s'appuie sur le rachat en novembre 2020 de Neverware et de sa technologie CloudReady pour proposer d'installer ChromeOS sur PC et Mac Intel (il n'y pas de version ARM de l'OS). Pour cela, la firme. Cette nouvelle version a profité de plus d'un an de développement et donne accès à l'Assistant Google, absent de CloudReady.Attention toutefois,. Une version finale de Chrome OS Flex est prévue pour la fin de l'année et cette dernière recevra les mises à jour officielles en même temps que les périphériques sous Chrome OS (ce qui n'est pas le cas de CloudReady). En attendant, Google continuera en parallèle de proposer une version stable de CloudReady.