Il modifie un Mac mini M1 et le rend 78 % plus petit que le modèle officiel

Il en a profité pour ajouter un port MagSafe, histoire de donner des idées à Apple alors les rumeurs s'amplifient autour d'un nouveau Mac mini Pro.Dans sa version la plus récente sortie en 2020,. En effet, en 12 ans, il n'a pas eu droit à un joli relookage.Pour autant, des démontages ont révélé que le Mac mini M1 contient une. En effet, la coque a été conçue à la base pour des processeurs Intel ou des composants, qui ont été miniaturisés depuis, notamment en 2020.Rappelons qu'aux dernières rumeurs, il serait question d'un Mac mini Pro cette année, qui embarquerait des versions plus performantes de la puce M1, les M1 Pro et M1 Max (ou encore un M2), arborer un design plus moderne, et enfin une