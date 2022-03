Test du boitier USB C révolutionnaire pour SSD M.2 de DockCase (idéal pour les Mac M1 !)

Une seule vis permet de maintenir le boitier fermé :

Une autre vis est nécessaire pour fixer le SSD à l'intérieur :

Même en écriture, on approche les 900Mo/s :

Si l'on vous conseille souvent, comme cet excellent micro-SSD USB C de Samsung, le T7 en version 2To à ~200€ (vendu habituellement autour de 300€, la grosse promo du moment sur Amazon), d'autres solutions existent, comme par exemplePlus compacts, ces accessoires sont aussi très rapides, notamment avec les modèles NVME.soit un débit largement suffisant pour faire du montage vidéo en 4K par exemple ou pour démarrer un système. Aujourd'hui, nous avons la chance de. L'enveloppe métallique va limiter drastiquement la chauffe, avec un système de double radiateur pour la dissipation thermique -c'est vraiment très efficace.Il est fourni avecbien pratique si vous n'avez pas un Mac très récent :Il est évidemment: un petit tournevis et la visserie nécessaire :La petite nouveauté de ce modèle, c'est bien-sûr, sa capacité, son état de santé ou même les heures d'utilisation :Mieux encore,si jamais le disque était déconnecté à chaud : chaque SSD contient un cache (pour accélérer les débits) et cette temporisation permet devers les cellules-mémoire. En clair, si vous faites du montage et que le disque se déconnecte brutalement, vous avez touts les chances de ne pas perdre votre travail !Enfin, les débits obtenus ici sont très bons,Je vous avoue-environ 30% plus lents en moyenne. Ici, le contrôleur a l'air mieux géré.A l'arrivée,, avec son système de protection des données ou encore ce radiateur extrêmement efficace en terme de dissipation -un SSD qui surchauffe peut entraîner des corruptions de données, voire un arrêt de fonctionnement.Par contre, veillez bien à choisir un bon SSD à l'intérieur, un modèle M.2 NVME de préférence (2To maximum), et de bonne marque pour éviter les surprises -à la rédaction, nous avons notamment des Crucial qui sont particulièrement fiables (liens ci-dessous).