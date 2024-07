Encore plus d'IA pour Adobe Photoshop et Illustrator

Un photoshop plus intuitif

gagner en productivité, en précision et en contrôle lors de la sélection, de la composition, de l'ajustement des images et du travail avec les textes

davantage d'outils IA pour Illustrator

Les principales améliorations permises par l'IA générative comme assistant créatif, Adobe Firefly, dans Photoshop et Illustrator :



• L’intégration du nouvel outil Remplissage génératif de forme dans Illustrator permet aux designers d'ajouter rapidement des vecteurs détaillés aux formes dans leur propre style afin de donner naissance à des concepts ou d’enrichir des designs.

• L’amélioration de la fonction Du texte en image vectorielle dans Illustrator accélère le processus de création, en faciliant l’idéation et la création pour les designers afin de créer et de mettre à l'échelle des motifs vectoriels personnalisés dans le cadre de projets, simplement à l’aide de prompts.

• La Référence Stylistique dans Illustrator aide les professionnels à modifier et mettre rapidement à l'échelle des créations graphiques vectorielles, notamment des sujets, des scènes et des icônes en fonction de leur propre style.

• Générer une image dans Photoshop accompagne l’utilisateur dans l'idéation et la création avec de nouveaux niveaux de contrôle créatif directement intégrés dans Photoshop, grâce au modèle Adobe Firefly Image 3.

• Amélioration des détails dans le Remplissage Génératif dans Photoshop permet d'obtenir une plus grande netteté et précision des détails pour de grands formats d’images, post-génération.



afin d'optimiser son travail au quotidien notamment au niveau des tâches répétitives, au niveau des outils Pinceau de sélection, Pinceau de réglage, l’outil Texte et la barre des tâches contextuelles. Ou encore une option Améliorer les détails pour le remplissage génératif.Pour l'éditeur, il s'agit ici de. On trouve aussi des méthodes d'idéation et de création avec Génération d’image,Celui-ci va permettre d'ajouter rapidement des vecteurs détaillés aux formes en saisissant des prompts directement dans la barre des tâches contextuelle. Cette fonctionnalité est optimisée par le dernier Modèle Vectoriel Firefly (bêta).Parmi les autres nouveautés, on note les outils Cote, Maquette (bêta) et Retype, mais aussi la barre des tâches contextuelle et une sélection améliorée. Là encore, l'éditeur poursuit le même but que pour Photoshop, à savoir accélérer son worflow en