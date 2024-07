Le Stream Deck+ devient encore plus pratique avec ces 2 extensions !

Elgato XLR Dock pour Stream Deck+

Le matériel des créateurs de contenu prend souvent trop de place pour une utilité trop spécifique. Grâce à des extensions comme le XLR Dock, le Stream Deck + améliore non seulement ces processus, mais prend également moins de place. Pourquoi utiliser plusieurs appareils quand on peut faire bien plus avec un seul ?



Le XLR Dock et le Stream Deck + rassemblent tous vos contrôles audio en un seul endroit. Et pas seulement au niveau matériel, mais aussi logiciel, comme pour les applications telles que Spotify ou Discord. Vous pouvez ainsi mixer, surveiller et faire à peu près tout ce que vous voulez avec un seul appareil. C’est la station audio ultime, qui propose une flexibilité inégalée qui évoluera avec vos besoins.

Elgato USB Hub pour Stream Deck+

Ainsi, sur les bureaux des créateurs de contenu, le Stream Deck est souvent visible aux côtés d'une interface audio, permettant d'offrir aux auditeurs un son de qualité (il est également possible d'opter pour un microphone USB). Avec cette nouvelle extension,, le tout alimenté par un seul câble USB-C.Le XLR Dock pour Stream Deck+. L'ensemble offre un format compact, et s'accompagne du logiciel maison et de la technologie Clipguard pour éviter la distorsion lorsque le ton monte. Selon Jörg Gohlke, Senior Engineering Manager chez Elgato :Le XLR Dock pour Stream Deck+ d'Elgato est, avec de premières livraisons prévues pour la semaine prochaine.Si vous n'avez pas besoin d'une interface audio mais plutôt d'une connectique plus étendue,Le nouveau venu se place également à l'arrière du Stream Deck+ et offre 2 ports USB-A à 5Gb/s délivrant chacun 4,5W, 2 ports USB-C à 5 Gb/s délivrant chacun 7,5W, un port USB-C pour relier la machine hôte et permettant de la recharger à 65W, et un port USB-C pour brancher une alimentation externe (non fournie) acceptant jusqu'à 100W. Elgato ajoute à cela un lecteur de carte SD et microSD UHS-I sur le côté., et les premières livraisons sont prévues pour al semaine prochaine.