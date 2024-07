Jusqu'à -480€ sur l'iMac M3 ! Dès 1359€ !

Les iMac M3 disponibel sur le Refurb en France

Des Mac reconditionnés par Apple

Les autres Mac disponibles aujourd'hui

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 909€

MacBook Pro 13,3" dès 1109€

MacBook Pro 16" dès 2449€

Mac mini dès 3669€

Mac Pro dès 8029€

Les iPad

iPad Pro v3 11" dès 669€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

Les iMac M3, dont vous pouvez retrouver notre test complet , étaient disponibles depuis quelque temps sur le Refurb aux US, et sont désormais proposés également en France. Il est ainsi possible de s'offrir, soit une ristourne de 240 euros sur le tarif officiel pratiqué sur l'Apple Store.Al'AUtre bout du spectre, la configuration la plus musclée propose un, soit une remise de 480 euros sur le tarif officiel.Pour rappel, passer par le Refurb permetDe notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.