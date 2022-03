Apple voudrait détacher une touche de son clavier pour en faire une micro-souris

composant essentiel de l'informatique de bureau, popularisée dans les années 1980, avec l'introduction du Macintosh

dispositif de pointage

Avec quelques déboires dans ce domaine,, comme le montre ce nouveau brevet . Ce dernier dévoile une évolution du Magic Keyboard , dont au moins une touche pourrait seafin de devenir une toute petite souris.Sans grande révélation, Cupertino revient sur l'histoire du mulot, un. Elle rappelle les: les deux clics, la molette, le capteur laser et la disparition du fil, mais aussi son ergonomie (qui est limitée par son usage et la forme de la main...) ou lesDans le document, elle décrit les différentes possibilités envisagées. Cette touche amovible pourrait être dotée d’un capteur de position pour fonctionner comme un. La firme envisage donc deux utilisations possibles : d'un côté en tant qu’, de l'autre en tant que. Elle possèderait(qui se recharge dans la position intégrée). En revanche -hormis les dessins qui peuvent n’être que des schémas génériques-, rien n’est dit sur le design de cette souris-touche (ou touche-souris), voire la possibilité de la retrouver via Localiser, si jamais elle venait à s’égarer quelque part…