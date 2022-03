DxO PureRaw 2 : nouvelles intégrations et performances en hausse

jusqu’à 4 fois plus rapides sur les Mac Apple Silicon

Pour rappel, la première version de PureRaw , sortie en avril 201, s'appuyait sur la technologie maison DeepPRIME mettant à profit des algorithmes d'apprentissage automatique, et se concentrait sur la réduction du bruit numérique, la suppression des aberrations chromatiques et du vignetage, et l'amélioration de la netteté avant de passer la main au logiciel d'édition de prédilection des utilisateurs pour la retouche créative. Pour cette nouvelle mouture, D(au sein de Lightroom Classic et du Finder de macOS via un clic secondaire), avec des temps de traitement et d'exportationLa nouvelle version prend également en charge les dalles HiDPI et les boîtiers Fujifilm à capteur X-Trans, en sus des plus de 70 000 combinaisons boîtiers/objectifs gérés par le logiciel.(l a mise à jour s'échange contre 79 euros ). Le logiciel nécessite une machine dotée d'un processeur Intel Core i5 ou Apple Silicon minimum, de 8 Go de RAM (16 chaudement recommandés), de 4 Go d'espace de stockage libre, sous macOS 10.15.7 Catalina ou plus récent.