Des dossiers colorés sous Monterey, comme dans Mac OS Classic ?

familles

CMD-i

Par exemple, leà l'époque de Mac OS 8/9, s'affiche désormais de façon très discrète, avec une petite pastille située à côté du dossier :Pour pallier ce, un développeur a créé une petite extension Finder Lien GitHub ) qui permet de recolorer ses dossiers comme avant :Attention tout de même,, vous ne pourrez pas trier ou faire des recherche à partir de la fameuse couleur. Elle ne fusionne pas non plus avec les couleurs de macOS. En clair, c'est purement graphique, comme si vous changiez l'icône à la main !On rappelle d'ailleurs que pour, il suffit de le sélectionner, puis de faire un petitet de venir copier/coller une image sur l'icône :