L'attendu MacBook Air 15 pouces refait parler de lui (pour 2023)

Evoqué depuis longtemps par les rumeurs et espéré par tous les utilisateurs qui souhaiteraient un Mac portable avec une dalle de plus de 13 pouces sans devoir opter pour les coûteux MacBook Pro 14 et 16 pouces . L'homme, spécialiste du marché des affichages et ayant donné à plusieurs reprises des informations qui se sont avérées par la suite, indique que la chimère pourrait voir le jour en 2023. Haut les cœurs, l'espoir est donc permis !