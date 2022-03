Un lecteur a déjà reçu son Mac Studio (photos + vidéo MàJ) !

une erreur

Peek Performance

Faut-il craquer pour le Mac Studio ? On débriefe la keynote !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Notre lecteur Simon nous indique qu'il a reçu sa machine, un Mac Studio M1 Max (où il l'a commandé hier !) dont nous tairons le nom pour des raisons que vous comprendrez certainement.. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles bonnes surprises dans les commentaires. En sus de son Mac Studio , Simon repart avec un mois d'abonnement VIP pour ces clichés qui donnent envie.Pour rappel, le Mac Studio présenté lors de la dernière keynote(qui prend pour l'occasion le nom de M1 Ultra) capable de fournir deux fois la puissance de la M1 Max (il s'agit de deux puces M1 Max en multi-die reliées par une connexion UltraFusion). La puce embarque 114 milliards de transistors, 20 cœurs CPU (dont 16 haute performance, et 4 efficients), 64 cœurs GPU, 2 Media Engine, un Neural Engine 32 cœiurs, 128 Go de mémoire unifiée pour une bande passante monstrueuse de 800 Go/s.(en sus de la M1 Max), avec un lecteur de cartes SD UHS-II et deux ports Thunderbolt 4 en façade (pour la version M1 Ultra tout du moins, il faudra se contenter de deux ports USB-C à 10 Gb/s sur la version M1 Max), ainsi que quatre ports Thunderbolt 4, un port HDMI, deux ports USB-A, une sortie audio en mini-jack, et un port Ethernet 10 Gb/s au dos de la machine (qui dispose également du Bluetooth 5 et du WiFi 6).Le Mac Studio avec M1 Max , 32 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD est commercialisé à partir de 2 299 euros , et la version M1 Ultra , 64 Go de mémoire unifiée et 1 To de SSD à partir de 4 599 euros