CleanMyMac X repère et supprime les logiciels suspects en provenance de Russie

Désinstallateur

des liens avec des développeurs russes ou biélorusses, ou qui appartiennent à des développeurs basés en Russie ou en Biélorussie

Suspectes

L'Ukraine est notre patrie et nous voulons la protéger de toutes les manières possibles. Malgré la guerre, CleanMyMac reste stable, notre équipe est en sécurité. Nous essayons de rester sereines, concentrées et optimistes, en vue d'un avenir pacifié dans une Ukraine indépendante. Nous tenons à vous remercier pour tous les messages de soutien que nous avons reçus.

La version 4.10.4 déployée ce jouret de les lister dans la nouvelle catégorie. Lors de la précédente mise à jour 4.10.3, un message s'affichait afin de prévenir les utilisateurs que l'éditeur ukrainien arrêtait de vendre ses produits aux utilisateurs de la Fédération de Russie et de la Biélorussie.La mise à jour permet également de profiter d'un thème ukrainien revu, désactivable dans les préférences de l'application, ainsi que de la correction d'un bug touchant l'animation de l'assistant Pour rappel,. Parmi les applications phare du service on trouve CleanMyMac X, Ulysses, Gemini, Paste, Permute, Disk Drill, ou encore Cet Backup Pro et bien d'autres.