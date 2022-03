Russie : puisqu'Apple refuse de fermer l'App Store, des développeurs s'en retirent

Notre entreprise se tient aux côtés du peuple et du gouvernement ukrainien contre les envahisseurs russes.

Nous avons retiré nos applications - Spark, PDF Expert, Documents, Scanner Pro, Calendriers - de la vente sur l'App Store russe et sur Google Play. Nous ne ferons pas affaire avec des entreprises russes ou des entreprises qui continuent de soutenir l'invasion russe de l'Ukraine.



Bien que nous comprenions que tout le monde en Russie ne partage pas les mêmes opinions ou convictions que le gouvernement russe, qui commet des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre, nous devons prendre des mesures pour soutenir la lutte de l'Ukraine pour la liberté.



Ce que cela signifie pour les utilisateurs de produits téléchargés depuis la Russie :



• Pour les utilisateurs existants : les utilisateurs existants en Russie conserveront l'accès à l'application qu'ils ont installée, mais l'application ne sera plus mise à jour : aucune nouvelle fonctionnalité ou mise à jour de sécurité ne sera fournie. Nous n'offrirons plus de support client pour nos applications.



• Pour les nouveaux utilisateurs : les applications de Readdle ne sont plus disponibles à la vente sur l'App Store russe ou sur Google Play. Nous n'offrirons pas nos produits et services aux utilisateurs en Russie.



• Pour nos clients des autres pays, rien ne change. Toutes nos applications et notre infrastructure sont opérationnelles et il n'y a aucune interruption de tout ce qui concerne les clients.

Ces derniers jours,. Apple Pay est effectivement désactivé pour de nombreux clients russes, mais figure surtout comme victime collatérale des sanctions occidentales. Apple se voit également contrainte de. Enfin, les apps de RT et Sputnik ont bien été supprimée de l'App Store , mais restent disponibles en Russie et font suite aux injonctions occidentales.Pour l'heure,, avec des équipes sur place et une économie encore en croissance. Plutôt que de rentrer frontalement en confrontation avec les russes, le CEO a donc préféré la voie humanitaire en finançant des aides localement en Ukraine.C'est donc du côté des développeurs que les restrictions arrivent : l'éditeur. La décision parait limpide pour la société :Readdle invite ses clients à se rendre sur cette page créée spécialement pour l'occasion.