Les MacBook Pro 14 et 16" M1 Pro/Max bientôt sur le Refurb !

Retrouvez nos tests des MacBook Pro M1 Pro & M1 Max !

. Le modèle de base profite d'une ristourne de 200 dollars (1 800 au lieu de 2 000 dollars), et le MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max 10 cœurs GPU et 32 cœurs GPU, 32 Go de RAM et 1 To de SSD profite d'une réduction atteignant 350 dollars. Commandés aujourd'hui aux US, ils seront livrés dès le 4 avril, soit nettement plus vite que pour un modèle neuf sur l'Apple Store traditionnel (surtout pour la version M1 Max qui n'est disponible qu'à partir du 4 au 12 mai chez nous).Généralement, les produits arrivent en France quelques jours après les USA, voire quelques semaines dans le pire des cas.Nous vous relaierons bien entendu ces offres, mais il faudra certainement être rapide. Lorsqu'une nouvelle gamme arrive sur le Refurb , les premiers modèles partent très vite.