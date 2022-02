Rumeurs : un hybride de MacBook /iPad pliable et un iPhone à 199 dollars !

Rappelons qu’en début de semaine, Ross Young - analyste des plus fiables de- évoquaitqui pourrait service de tablette XXL, mais également d’ ordinateur portable . D’après ce dernier (qui est souvent bien renseigné), Apple serait en discussion avec plusieurs fournisseurs, même s’il faudra encorepour compter sur un tel produit.Pour le journaliste de, la firme de Cupertino aurait déjà une feuille de route bien établie pour cette nouvelle catégorie de produit, doté d'une très grande taille d'écran et d'un double usage. Cetpourrait donc être utilisé,(même si Apple nie tout projet de Mac tactile !), ou comme unNotons au passage que selon les derniers bruits de couloir,Enfin, dans les souhaits du dimanche, Mark Bloomberg s'interroge surIl mise en effet que la sortie de l'iPhone SE 3 pour évoquer cette possibilité stratégique et la possibilité de conserver au catalogue une précédente génération d’iPhone SE à moindre prix.-et à faible pouvoir d'achat- en Afrique, enAmérique du Sud et certaines parties de l'Asie, sur lesquels règne Android (sans autre forme de concurrence). Il pourrait tout à fait, qui voudraient juste un petit iPhone . Malheureusement, Apple a soigneusement évité cette approche, préférant se concentrer sur un segment premium.