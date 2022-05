Un moniteur 34" UltraWide 1440p 100Hz et USB-C à 619€ chez AOC

Le nouveau venu répond au doux nom de CU34P2C et embarque, une certification Adaptive-Sync et AMD FReeSync, un taux de contraste de 3 000:1, un temps de réponses de 4 ms de gris à gris et de 1 ms MPRT, une luminosité maximum de 300 nits, un angle de vision de 178° et une couverture de l'espace colorimétrique Adobe RGB à 89%.Le moniteur dispose de deux ports HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.2, un port USB-C capable de délivrer jusqu'à 65W à la machine hôte, un hub de 4 ports USB-A 3.2 Gen1 à 5 Gb/s, ainsi que deux haut-parleurs intégrés de 3W et une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres. De son côté, le pied est réglable en hauteur sur une course de 150 mm, en rotation et inclinaison.