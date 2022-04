Un moniteur 32 pouces 4K mini-LED chez AOC/Porsche Design à 1999€

Le Porsche Design | AOC Agon Pro PD32M (ouf), un contraste de 1000:1, une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 à 97%, deux haut-parleurs intégrés de 8W, un temps de réponse de 1 ms de gris à gris, une luminosité de 600 nits en SDR et jusqu'à 1600 nits en pic en HDR (comme les Pro Display XDR et MacBook Pro 14 et 16 pouces ) avec une certification VESA DisplayHDR 1400. Quant au pied, il permet le réglage en hauteur, en inclinaison et la rotation en mode portrait.Le nouveau venu est orienté gaming avec un éclairage RGB au dos sur trois côtés et un support pour casque de chaque côté. Le moniteur est livré avec une télécommande pour choisir la source et naviguer dans le menu (en sus de contrôles sur l'écran lui-même) et propose deux ports HDMI 2.1, un port DisaplyPort 1.4, un port USB-C délivrant jusqu'à 95W à la machine hôte et un hub de quatre port USB 3.2.