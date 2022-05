Une gamme de SSD modulaires avec les Pro-Blade chez SanDisk

Le Pro-Blade Transport

Le Pro-Blade SSD Mag

SanDisk, dans le giron de Western Digital,, un modèle compact (13 x 7,13 x 1,60 centimètres) pensé pour les créateurs de contenu en mobilité, offrant un port USB-C à 20 Gb/s avec des débits atteignants 2 000 mo/s (pour les machines gérant l'USB 3.2 Gen2x2, ou Superspeed USB 20 Gb/s, ce qui n'est pas le cas des Mac actuels) et permettantmesurant 10,97 x 2,79 x 0,76 cm et embarquant un SSD NVMe (de 1, 2 ou 4 To) résistant à une chute de 3 mètres et à une pression de 1,8 tonne.La firme proposera également une version de bureau encore plus performante avec le Pro-Blade Station, un boitier doté d'un port Thunderbolt 3 (40 Gb/s) et de quatre emplacements pour modules Pro-Blade SSD Mag, portant la capacité totale maximale de la bête à 16 To (4x4 To).(à partir de 69,99 dollars pour le boitier nu)(179.99 dollars pour le 1 To, 359.99 dollars pour le 2 To et 599.99 dollars pour le 4 To), et le Pro-Blade Station arrivera dans les boutiques d'ici la fin de l'année à un tarif encore inconnu.