Un SSD avec écran tactile et chiffrement matériel chez Kingston

Le Kingston IronKey Vault Privacy 80et à sa capacité à protéger les données de l'utilisateur via un chiffrement XTS-AES 256 bits certifié FIPS 197 (en gros, un bon niveau de sécurité est assuré pour le chiffrement). Les données seront ensuite accessibles en rentrant un code PIN ou un mot de passe sur l'écran tactile (les règles de mot de passe sont personnalisables, longueur/caractères/nombre de tentatives, et il sera possible de mettre en place plusieurs mots de passe de niveau administrateur et/ou utilisateur).Si la sécurité permet d'effacer le contenu après un certain nombre de mauvais mots de passe saisis, il ne faudra pas attendre de ce SSD des vitesse de transferts phénoménales. Malgré le port USB-C 3.2 Gen1, le SSD de Kingston plafonnera à 250 Mo/s, que ce soit en lecture ou en écriture.