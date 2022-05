AVerMedia présente la webcam 4K "la plus intelligente au monde"

la plus intelligente au monde

3D Noise Reduction

ne utilisation optimale même dans des conditions d'éclairage extrêmes, telles qu'un rétroéclairage intense ou une pièce sombre

. La nouvelle venue embarque pour cela un capteur Sony CMOS Starvis 4K errant des enregistrements en 3 840 x 2 160 pixels à 30 images par seconde (qui ne sont pas forcément gérés par tous les logiciels de visioconférence), un champ de vision de 100°, un autofocus performant, deux microphones stéréo omnidirectionnels avec réduction du bruit, un obturateur pour assurer la confidentialité des utilisateur (la barre supérieure bascule pour cacher l'objectif), un port USB-C, un cadrage intelligent et automatique du ou des sujets, le contrôle par gestes, ainsi qu'un rendu HDR et une réduction du bruit numérique grâce à la technologiegarantissant u. Il faudra bien entendu vérifier tout cela en conditions réelles.La webcam 4K Ultra HD PW515 est certifiée Zoom et a été validée par ClickShare de Barco. Les utilisateurs pourront s'appuyer sur le logiciel gratuit CamEngine 4 développé par AVerMedia pour accéder aux fonctionnalités de retournement d'image, d'arrêt sur image, d'enregistrement, d'AI Framing et d'ePTZ personnalisé. Le logiciel gère également les fonctions d'arrière-plan virtuel et de flou en s'appuyant sur la technologie Intel afin d'optimiser le traitement entre le processeur et le rendu vidéo (pour les machines équipées d'un processeur Intel compatible).et nécessite une machine disposant d'un processeur intel Core i7, de 16 Go de RAM (tout de même) et de macOS 10.14 minimum.