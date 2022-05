Une webcam qui suit les mouvements de l'utilisateur sur le prochain moniteur HP

Auto Lock & Awake

Le moniteur 24 pouces HP Z24m dispose ainsi d'une webcam rétractable (plutôt massive) et inclinable dotée d'un capteur 5 mégapixels et, à l'image de ce que propose Apple avec la fonctionnalité Cadre centré (Center stage) disponible sur certains iPad et sur le Studio Display Le Z24m est également doté, ainsi que d'un capteur de proximité pour la fonction. Selon un porte-parole du constructeur, il sera possible d'ajuster les paramètres de suivi du mouvement de la webcam, certainement via un logiciel (reste à savoir si cela sera accessible sur macOS). Pour le reste, le Z24m embarque une dalle IPS en 2560 x 1440 pixels avec un taux de rafraîchissement atteignant 90 Hz et un temps de réponse de 5 ms.