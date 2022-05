Le moniteur Dell 4K 32" avec webcam Sony 4K HDR intégrée est dispo à 1395€

Le moniteur Dell UltraSharp U3223QZ Conference Monitor avait été présenté lors du CES 2022 en janvier dernier et embarque, un contraste de 2000:1, un temps de réponse de gris à gris de 8ms, des haut-parleurs intégrés de 2x7W, et une couverture à 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3.promettant des images de qualité et épaulé par une paire de microphones à réduction de bruit (la webcam est compatible Windows Hello, permettant de déverrouiller son PC grâce à la reconnaissance faciale).Niveau connectique, le nouveau venu dispose de deux ports USB-C (dont un délivrant jusqu'à 90W via Power Delivery), d'un port HDMI, d'une entrée et d'une sortie en DisplayPort, d'import Ethernet Gigabit, d'une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres et de cinq ports USB-A 3.2 Gen2 à 10 Gb/s.