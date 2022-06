Maintenant des MacBook Air et MacBook Pro 13" M2 chez B&H : un employé dément

Ce ne sont pas réellement des identifiants de produit. Ils ont été créés préventivement pour la dernière keynote et n'ont pas été retirés depuis. Tous sont basés sur des rumeurs.

préventivement

Décidément très prolifique depuis ce week-end, et après des Mac mini M2 et Mac Mini Tower Toutefois, sur Twitter, un employé dément l'information.En clair, circulez, y'a rien à voir et cela parait logique :. Par ailleurs, en dehors des Mac Pro , Apple n'a que très rarement révélé de produit hardware à la WWDC. Il reste assez étonnant que B&H joue à ce petit jeu, mêmeAprès presque 2 ans, les machines à base de puce M1 mériteraient en effet un petit update, et notamment plus de mémoire en entrée de gamme -256Go/8Go semblent un peu juste en 2022. Pour la rentrée, il paraitrait logique que la firme propose un nouveau MacBook Air , mais ce dernier pourrait arriver dans le courant de l'été. Les iMac M1 et les Mac mini affichent généralement des volumes de vente plus faibles et il est possible qu'ils ne soient mis à jour que plus tard dans l'année.