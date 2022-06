De mystérieux "Mac mini M2" et "Mac mini Tower" listés chez les très sérieux B&H

Apple authorized reseller

rumeur

• Mac mini M2

• Mac mini tower

Forcément,Sur les pages produits, on pouvait lire cette nuit deux nouvelle références :Alors que tout le monde attend plutôt un nouveau MacBook Air , Apple dévoilerait-elle déjà sa puce M2, parfaitement adaptée à une nouvelle version du Mac mini ? Cette petite machine a étéet en même temps que les MacBook Air et les MacBook Pro 13" . Plus facile à refroidir et surtout, plus à même de gérer de gros projets, le Mac mini serait un candidat idéal pour une puce plus performante, notamment sur la partie 3D et la gestion des moniteurs -une connectique plus fournie serait également appréciable.Voir arriver une nouvelle gamme de machines entre les deux modèles nous parait quelque peu risible, d'autant que les ventes cumulées de ces deux modèles sont certainement bien loin de celles des portables... A moins qu'un Mac mini un peu plus épais et muni d'une puce M1 Pro soit également à l'ordre du jour.. Avec la fin de la transition annoncée, les professionnels attendent de pied ferme la stratégie d'Apple en matières de ports internes, de GPU et surtout, d'une puce à la hauteur des attentes.