Ce qu'il manque au MacBook Air M2 (Oui, il est trop cher)

- Plus de mémoire de base ! 8Go de RAM et 256Go, cela devient vraiment juste en 2022 !

- Un SSD de plus de 2To en option, pour les vidéastes, photographes

- Une gestion de plusieurs moniteurs -toujours limité à un seul écran externe

- Du WiFi 6E -cela ne présage rien de bon pour les Mac M2 Pro/Max/Ultra

- Le Thunderbolt 4 (Oui oui, la machine ne gère apparemment que le Thunderbolt 3)



La machine propose certes, une nouvelle puce M2 et un design revu, mais, surtout à plus de 2000€ pour certaines configurations plus musclées.Parmi les fonctionnalités que l'on aurait aimé avoir :Mais aussi (il faut bien rêver) :(pourquoi une encoche, sinon ?)et de nouvelles couleurs-tellement pratique pour augmenter le SSD et décharger ses photos/vidéos- un modèle(Même avec 1Go de RAM et 8Go de SSD)