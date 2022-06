Voici le MacBook Air M2 : nouveau design, MagSafe, encoche et webcam 1080p dès 1499€

(perso, je croisais fort les doigts),La nouvelle machine reprend le design anguleux des MacBook Pro 14/16 pouces, iPhone et iPad modernes, avec une épaisseur de 11,3 millimètres et un poids d'environ 1 24kg (2,7 livres). Le MacBook Air M2 dispose d'un port MagSafe Gen3, d'un port audio en mini jack 3,5 millimètres (avec une meilleure gestion des casques haute impédance),(comme la génération précédente mais l'un des deux était utilisé pour la recharge),(soit plus que de nombreux moniteurs du marché affichant fièrement une compatibilité HDR), et(comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces).Le MacBook Air embarque un ensemble de trois nouveaux microphones avec beamforming et un système à quatre haut-parleurs pour un rendu sonore encore amélioré.(fanless) garant d'un silence de cathédrale ainsi qu'une autonomie de 18 heures en lecture vidéo (comme la génération précédente).La nouvelle machine (mais pas l'entrée de gamme qui reste sur un chargeur simple à 30W) sera livrée avec un nouvel adaptateur 35Wafin d'atteindre 80 % en 20 minutes(pourtant le tarif de base est de 1499 euros sur l'Apple Store). Le MacBook Air M1 restera au catalogue au tarif de1199 euros.